親綠寫手「認知作戰」疑自導自演　林瑋豐遭調查局偵訊中

▲綠營寫手林瑋豐爆出在ptt反串認知作戰事件，結果遭踢爆疑似自導自演。（圖／翻攝PTT）

記者劉昌松／台北報導

前眼球中央電視台寫手林瑋豐日前在臉書「踢爆」，PTT出現網軍鼓吹移除疾管署APP「疾管家」的認知作戰，結果被鄉民抓包林涉嫌自導自演，林坦承反串惡搞後，遭多名網友檢舉涉嫌違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，新北地檢署2日指揮調查局台北市調處約談林到案，目前偵訊持續進行中。

PTT八卦版在5月24日出現貼文「疾管家散布假訊息？」部分網友留言批評政府疾管家公布的相關防疫資訊不足，揚言要移除APP程式，林瑋豐截圖放到自己的臉書，質疑「深藍韓粉群組直接在這裡上演」，民進黨立委王定宇也批評，PTT網友有中共同路人進行認知作戰。

八卦版鄉民群起激憤肉搜發現，林瑋豐的帳號bj26bj曾多次發文，要大家移除「疾管家」，林瑋豐遭懷疑自導自演認知作戰後，表示自己只是照過去的習慣反串惡搞，「深感抱歉及後悔」，但事件越演越烈，近百位民眾向檢警調提出檢舉，他原本任職的眼球中央電視台也在28日公告，終止與林瑋豐的勞務關係。

全案經高檢署協逃後，指示由新北地檢署指揮調查局台北市調處偵辦，林瑋豐2日接近中午時分，到台北處接受訊問，之後將由新北檢檢察官以遠距視訊的方式進行複訊。

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