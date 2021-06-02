▲ 新冠疫情嚴峻，台東各原鄉部落設「自主防疫站」。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

全台新冠肺炎(COVID-19)疫情持續延燒，且台東陸續出現多起案例，為阻止疫情進入原鄉，縣內原住民部落紛紛採取自主管理，在部落入口處設立防疫站，對進入的車輛、民眾實聯制登記、測體溫等措施，縣長饒慶鈴今(2)日前往金峰鄉正興村斗里斗里、嘉蘭卡拉魯灣部落等自主防疫站捐贈防疫物資，並慰勞大家的辛勞及打氣加油，縣長希望縣民共體時艱遵守防疫原則，儘早恢復日常生活。

中央疫情指揮中心宣布全國提升三級警戒後，縣內不少原鄉部落設置防疫站，例如卑南鄉的魯凱族達魯瑪克部落族人在入口處設立管制哨，暫停遊客進入、南迴公路上的排灣族人也紛紛在部落設置管制哨，暫停遊客進入，如金峰鄉嘉蘭村暫停開放部落廣場、大武鄉大鳥村在入村口設置防疫站、達仁鄉南田村同樣在入村開設防疫站，勸離及禁止遊客進入部落等，族人自主性的出錢出力自己動手，分工合作製作提醒告示牌，青年會或婦女會並且安排輪值人員，希望減少外人進入部落並提醒口罩戴好戴滿。

饒慶鈴今分別前往金峰鄉斗里斗里、嘉蘭卡拉魯灣等了解部落設自主防疫站情形，贈送防疫物資(護目鏡、防護面罩、防護衣)，同時也按照規定量體溫、噴酒精消毒等動作。饒慶鈴表示，對於部落族人自發性設立防疫站，守護部落族人健康給予肯定，她這二天已經分別到台東發生本土案例較多的太麻里、金峰兩鄉視察衛生所快篩，以及部落防疫站情況，由於目前防疫物資較缺乏及急迫，因此，特別調撥一些物資贈送給大家。

另外，縣府優先補助太麻里、金峰鄉各50萬元防疫經費及提供充足的防疫物資(酒精與輕便雨衣)，以增強兩鄉的防疫量能，另原民會已允原民鄉鎮動用「基本設施維護費」購買防疫物資。感謝太麻里、金峰兩鄉鄉親配合縣府的相關規定，包括返學子關懷、兩鄉特定區域鄉親快篩，讓疫情獲的控制，對於部落自主防疫措施，希望遊客或外地進入民眾能體諒部落。

►防疫期間搶優惠





►二手票券豐富你的生活

