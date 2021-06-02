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業者打著台南消保官旗號賣防疫物資　台南市政府籲消費者勿受騙購物

▲有業者涉嫌打著台南市消保官旗號賣防疫物資，台南市法制室呼籲民眾勿受騙購買。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲有業者涉嫌打著台南市消保官旗號賣防疫物資，台南市法制室呼籲民眾勿受騙購買。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府法制室指出，有關2日有業者刊登網頁廣告「防趁疫情哄抬民生物資、囤積台南消保官聯絡舉辦疫情物資特賣會」，市府嚴正聲明消保官不會與任何業者聯絡舉辦防疫物資特賣會，請消費者不要相信業者刊登的廣告，也不要購買不明網站刊登的商品廣告，以免上當受騙，買到來路不明或劣質商品。

▲有業者涉嫌打著台南市消保官旗號賣防疫物資，台南市法制室呼籲民眾勿受騙購買。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對於業者利用政府機關公務員名義，刊登不實廣告博取消費者信任進行網路廣告販售或網路詐騙行徑，台南市長黃偉哲十分重視，隨即責成法制處發布消費警訊及新聞澄清，以防止消費者遭詐騙，並提醒消費者切勿輕信受騙。對於刊登不實廣告、散布假消息者，市府絕不寛貸，並將追究行政及刑事責任。

台南市法制處提醒消費者，如果已經由網路下訂購物消費，請儘速取消訂單，勿再預付貨款，萬一已付款者，請於收到商品後7日內退回業者，並要求業者退款；至於貨到付款的消費類型，請於業者寄達商品時向宅配業者表示要退貨給業者，切勿支付任何款項，以免荷包受損。消費者如不明白如何維護自身消費權益，亦可撥打「1950」消費者服務專線，尋求協助。

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