快訊／新北列28個「重熱里」　侯友宜首警告「儘速快篩」

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心2日公布，國內新增372例本土個案，校正回歸本土個案177例，總計549例，其中以新北市310例最多，新北市長侯友宜也公布了最新的「熱區風險里區分表」，包括：七大熱區、28個「重熱里」。

侯友宜表示，28個「重熱里」為板橋7里、中和8里、三重2里、新莊3里、新店2里、永和3里、土城3里，他呼籲這些「重熱里」的里民儘速前往快篩，市場也採更嚴格的人流管制，民眾非必要不要外出。

侯友宜表示，新北沒有樂觀權利，疫情仍然嚴峻，要低度、再低度活動，市府會不斷提出更前進的方式控制疫情，新北累計總確診3947人，板橋最高885人、中和635人、三重452人，其他樹林、汐止、林口、三峽、泰山等仍要密切觀察。另外，社區篩檢站昨天篩檢2113人，整體陽性率為2.8%，雖跟過去幾天持平，但仍然要持續監控。

侯友宜指出，依據「熱區風險里區分表」，目前新北鎖定的七大熱區為板橋、中和、三重、新莊、新店、永和、土城，依照風險高低會再細分成高風險、中風險、低風險。

侯友宜也強調，板橋區高風險有35里，其中有7個里是「重中之重」，被列為「重熱里」，確診個案特別高、足跡特別多。

▼6/2新北疫情。（圖／翻攝新北市政府直播）

▲侯友宜召開防疫會議。（圖／市府提供）