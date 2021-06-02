台東縣府首例重罰30萬　她返鄉2天確診「足不出戶」被一堆人踢爆

▲ 台東縣府首開罰疫調不實確診者。（圖／台東縣政府提供）

記者楊漢聲／台東報導

台東確診個案5469在疫調時僅說出1項足跡，然而台東縣府接獲多起民眾投訴，反應該案未供出足跡事實，縣長饒慶鈴今(2)日宣布，經縣警局交叉比對相關證據，確認5469疫調不實，有外出情況卻沒有說出，恐造成防疫破口，因此衛生局開出30萬元罰款，為台東縣首例，也再次嚴正提醒民眾務必誠實面對疫調。

成功鎮個案5469是原在北部工作的60多歲婦人，5/22從北部搭火車抵玉里，晚間返回成功鎮家中，5/24確診，疫調中自述返家後均未外出，3餐也由家人購買。但疫調足跡引起東海岸縣民疑慮，縣府接獲多起民眾提供該案未供出的足跡，多次詢問也未獲說明，因此縣府調閱監視器畫面，並向中央申請提供手機訊號軌跡，經縣警局交叉比對後，確認5469疫調不實，依傳染病防治法重罰30萬元。

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饒慶鈴強調，面對疫調應如實說明足跡，以免成為防疫上的破口，導致接觸者未及時匡列隔離，恐造成社區傳染風險。舉凡隱匿疫情資訊、妨礙疫調，將開罰6萬至30萬元罰鍰。基於防疫，縣府也將加強取締，截至昨日開罰違反暫停營業規定的休閒娛樂場所10件、未落實防疫措施的營業場所2件、未戴口罩13件及假訊息7件。請民眾出門務必全程戴口罩、保持社交距離，共同抵抗疫情。

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