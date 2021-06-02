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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

三方為台爭取疫苗　專家分析：郭台銘的成功機率最高

▲▼鴻海董事長郭台銘回母校板橋國小致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭台銘。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡文鈴／台北報導

為解決台灣疫苗短缺的狀況，鴻海集團創辦人郭台銘、佛光山團體、台大教授張亞中皆出面幫忙爭取疫苗；不過若要順利引進台灣，還必須經過三個關卡，對此，資深媒體人黃暐瀚在節目中訪問前衛生署副署長賴進祥，他認為郭台銘的成功機率最高。

對於各路人馬紛紛出手爭取疫苗，成功將疫苗引進台灣的到底會是誰？黃暐瀚2日於節目中邀請前衛生署副署長賴進祥分析。黃暐瀚指出，指揮中心對於疫苗引進的態度基本上有三個「要有藥證」、「 要有原廠授權書」、「原則上中央簽約」。

賴進祥分析，張亞中老師的那關不好過，因為沒有台灣藥商出面代購，而鴻海郭台銘董事長的成功機率最高，因為鴻海集團有一整串相關產業，可以符合相關的規定。

賴進祥表示，郭台銘引進疫苗是要全部免費捐贈給台灣大眾使用，衛福部也非常贊同將全力協助，因此對郭台銘的方案最為樂觀。

針對已有企業提出進口疫苗申請，蘇貞昌請指揮中心應積極洽詢來源管道。若是真的進得來，就盡快協助把疫苗載回來，由食藥署趕快檢驗，只要是合法、安全、有效的疫苗，就儘快施打。

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