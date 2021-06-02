郭董買疫苗　昔桃園支持者「沒看走眼」是否再戰2024引熱議

▲郭董買疫苗，前中壢市代賴立竹臉書肯定「看見格局，看見行動力！」（圖／翻攝自賴立竹臉書）



記者楊淑媛／桃園報導

鴻海及永齡基金會創辦人郭台銘對外採購疫苗，要以「全島一命、全島一心」信念，和人民一起抗疫，贏得肯定！曾為其在2019年舉辦或出席總統大選參政說明會的多名桃園友人，於臉書Po文郭董買疫苗訊息後，網友紛紛熱回「當初真的沒看走眼…」、「郭董加油！台灣加油！」、「看見格局，看見行動力！」等留言，使郭董是否再戰2024引發熱議。

▲▼昔中壢區路口啤酒屋的參政說明會，出席人士紛紛與郭董合影，現再出示舊照以郭董為榮。（圖／ET資料照）

郭董因人民需求，及早日振興經濟，展現執行魄力，要購買疫苗和全民一起抗疫，桃園民間友人莫不引以為傲，臉書Po文稱許，連日來更引發熱議！桃園一名地方人士指出，2019年5月他應邀出席國民黨總統參選人郭台銘於中壢區路口啤酒屋的參政說明會，出席的有國民黨和無黨籍立委、議員以及中壢區里長、社團領導人數百人，郭台銘當時強調，如當選總統一切政治力量為經濟服務，大家「大手牽小手，全民拚經濟」。

雖然，2020郭董並未順利參選，但回想當初郭董的參選理念，以及如今看郭董為臺灣可以拋出大筆金錢購買救台灣人命的德國BNT疫苗，著實讓他們覺得當初真的沒看走眼！對於網友留言力促郭董再戰2024，2年前為郭董舉辦參政說明會的路口啤酒屋老闆王文中則在臉書留言「請大家唯一支持郭台銘董事長，謝謝，其他的事不要再問了！」

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