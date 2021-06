郭董買疫苗「這五招」揮出漂亮一擊　沈富雄：給蔡英文打了一巴掌

▲郭台銘出手爭取500萬劑BNT疫苗。(圖/翻攝郭台銘臉書)



記者蔡文鈴/台北報導

台灣急需疫苗!鴻海集團創辦人郭台銘立刻出手向國外爭取500萬劑BNT疫苗,火速在1日完成深情文件送抵衛福部食藥署。對此,前民進黨立委沈富雄昨日表示,郭台銘掀開「潘朵拉的盒子」,讓總統蔡英文不用操心了,他今天更大讚郭台銘出手採購疫苗幾乎是無懈可擊,無疑給蔡政府重重打了一巴掌。

沈富雄表示,台灣將憑著循郭台銘模式,完勝抗疫下半場,且郭台銘出手,在採購疫苗的爭議中,揮出漂亮的一擊;第一,直接向德國原廠採購,繞過上海复星。第二,由德國空運抵台,保證原汁原味。第三,民不與官鬥,遵照政府的最新要求,完全照辦。第四,連代辦相關事務的台康生技,郭也是大股東,不假他手。第五,500萬劑,是完成70%全民覆蓋率所需的15%,是大手筆,不是小兒科。

沈富雄讚,這五招幾乎是無懈可擊,雖然違背了蔡英文所宣示的兩大原則,「郭董可能與BNT總公司已完成應有的談判,政府無插手餘地」、「打破虛驕的『中央統籌』的格局」;而這無疑給蔡政府重重打了一巴掌,但蔡再沒面子也要忍辱吞下去,因為人民一定會100%站在郭董這一邊。

沈富雄認為,郭台銘打開了最難解之結,我們必須「超前佈署」,把抗疫的下半場好好打個漂亮的勝仗。首先,呼籲各界踴躍跟進,尤其是財力雄厚的「護國神山」,各企業集體至少再加碼1000萬劑,達到覆蓋率70%所需劑量的45%,依郭董模式,採購郭董應不吝指導;其次,徵召退休醫護人員在全國各村里廣設注射站,目前陳時中所宣稱的八月底1000站,不夠普及、不夠方便;最後,疫苗應於年底前完成施打,將台灣的疫苗注射率推到全球第五名以內。

沈富雄強調,眾人皆知,台灣在防疫上半場,成績亮麗,靠的是人民聽話,下半場也可以迎頭趕上,靠的是全民的熱誠擊潰僵固的官僚體系。Taiwan Needs Help! But Help Comes From Within.

▼鴻海公司與永齡基金會對於專案申請疫苗進口一事,已完成主管機關所需八項內容,備齊公文與文件。(圖/郭台銘辦公室提供)