郭董買疫苗「這五招」揮出漂亮一擊　沈富雄：給蔡英文打了一巴掌

▲郭台銘出手爭取500萬劑BNT疫苗。（圖／翻攝郭台銘臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

台灣急需疫苗！鴻海集團創辦人郭台銘立刻出手向國外爭取500萬劑BNT疫苗，火速在1日完成深情文件送抵衛福部食藥署。對此，前民進黨立委沈富雄昨日表示，郭台銘掀開「潘朵拉的盒子」，讓總統蔡英文不用操心了，他今天更大讚郭台銘出手採購疫苗幾乎是無懈可擊，無疑給蔡政府重重打了一巴掌。

沈富雄表示，台灣將憑著循郭台銘模式，完勝抗疫下半場，且郭台銘出手，在採購疫苗的爭議中，揮出漂亮的一擊；第一，直接向德國原廠採購，繞過上海复星。第二，由德國空運抵台，保證原汁原味。第三，民不與官鬥，遵照政府的最新要求，完全照辦。第四，連代辦相關事務的台康生技，郭也是大股東，不假他手。第五，500萬劑，是完成70%全民覆蓋率所需的15%，是大手筆，不是小兒科。

沈富雄讚，這五招幾乎是無懈可擊，雖然違背了蔡英文所宣示的兩大原則，「郭董可能與BNT總公司已完成應有的談判，政府無插手餘地」、「打破虛驕的『中央統籌』的格局」；而這無疑給蔡政府重重打了一巴掌，但蔡再沒面子也要忍辱吞下去，因為人民一定會100%站在郭董這一邊。

沈富雄認為，郭台銘打開了最難解之結，我們必須「超前佈署」，把抗疫的下半場好好打個漂亮的勝仗。首先，呼籲各界踴躍跟進，尤其是財力雄厚的「護國神山」，各企業集體至少再加碼1000萬劑，達到覆蓋率70%所需劑量的45%，依郭董模式，採購郭董應不吝指導；其次，徵召退休醫護人員在全國各村里廣設注射站，目前陳時中所宣稱的八月底1000站，不夠普及、不夠方便；最後，疫苗應於年底前完成施打，將台灣的疫苗注射率推到全球第五名以內。

沈富雄強調，眾人皆知，台灣在防疫上半場，成績亮麗，靠的是人民聽話，下半場也可以迎頭趕上，靠的是全民的熱誠擊潰僵固的官僚體系。Taiwan Needs Help! But Help Comes From Within.

▼鴻海公司與永齡基金會對於專案申請疫苗進口一事，已完成主管機關所需八項內容，備齊公文與文件。（圖／郭台銘辦公室提供）





