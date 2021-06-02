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降低校園染疫風險　立委萬美玲提教師納公費疫苗施打

▲萬美玲替師生爭取公費疫苗。（圖／圖／翻攝萬美玲臉書）
▲立法委員萬美玲向中央疫情指揮中心爭取全國教師公費施打疫苗。（圖／翻攝萬美玲臉書）

生活中心／綜合報導

為讓學生能安心回到學校上課並降低師生染疫風險，近日包括全國教師工會總聯合會、全國教育產業工會、全國中小學校長協會、家長團體，都希望政府能讓教師優先施打疫，立委萬美玲今天（1日）已正式行文中央疫情指揮中心，希望政府在第一線防疫人員都施打完疫苗，日後疫苗足夠時，應讓全國教師包含所有補教老師等，納入公費施打對象。

萬美玲指出，全國各級學校目前實施遠距教學效果較實體教學差，不論老師家長或學生都希望能回到學校上課，但目前多數獲國際認證的疫苗，並無法確保可將疫苗施打在16歲以下孩童，且若老師不慎染疫，不但會影響學校各項課程進度，更可能讓整個校園都陷入染疫風險，形成防疫破口，因此讓所有老師施打疫苗，是目前讓學生回到學校上課時，降低校園染疫風險的最佳方式。
 

▲萬美玲替師生爭取公費疫苗。（圖／圖／翻攝萬美玲臉書）
▲萬美玲盼未來全國教師也能施打公費疫苗。（圖／翻攝萬美玲臉書）

萬美玲說，學生如在疫情趨緩回到學校上課後，補習班、課後照顧中心及才藝班等補教業也會恢復上課，但補教老師一樣要面對許多學生，甚至常在不同的地方上課，如果不慎染疫，受影響學生將更廣，因此讓補教業所有老師施打疫苗，也確有其必要。

萬美玲最後表示，她已行文中央疫情指揮中心，希望政府在目前疫苗尚未充足下，仍應優先讓第一線醫護及相關防疫人員施打完疫苗，但日後疫苗較為充足時，即應將全國教育從業人員包含補教老師納入公費施打疫苗對象，並期盼全國所有教育從業人員及補教業老師都施打完疫苗後，今年9月全國各級學校學生能順利返回學校學習。

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