警衛24小時進駐！雙和醫院提3大保護措施：加裝安全密碼鎖

▲雙護理師被砍，雙和醫院建立保護措施，派警衛駐守。（圖／雙和醫院提供）

記者黃士原、黃凱翊／綜合報導

新北市雙和醫院一名洪姓確診男子日前不滿遭隔離數日，竟情緒失控、手持水果刀朝著醫護人員揮砍，導致3名醫護人員受傷。雙和醫院今早召開記者會，說明為避免後續事件再度發生，採取了3大措施，包括入住專責病房的病人進行全面安檢、保全警衛24小時入駐以及加強護理站等硬體改建等。

據了解，洪姓男子當時所持的水果刀是該名患者自備，日後將禁止攜帶刀械進入專責病房，並全面加強安檢。雙和醫院表示，事發當天已針對確診病人入住之專責病房進行嚴格安檢，警衛24小時進駐病房、護理站也加強硬體改建，提高安全性。

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▲▼雙和醫院建立保護措施，24小時警衛駐守、護理站加強硬體改建。（圖／雙和醫院提供）

醫院強調，會全力以赴保護同仁安全與權益，受傷的護理師們後續復健與職災福利等，院方都會從優照顧，並提供所有同仁所需的資源，直到同仁康復為止。同時雙和醫院也強調，對於這種暴力行為，絕不輕縱。民事部分，已委請律師協助護理同仁進行求償損害賠償。刑事部分，目前案件已由地檢署積極調查中。然而疫情爆發的當下，醫護挺身不畏病毒感染的風險，在第一線照顧病人，卻受到如此惡意的傷害，造成社會的不安，懇請司法檢調盡速調查，還給醫護安全的執業環境。

▼雙和醫院建立保護措施，裝設安全密碼鎖。（圖／雙和醫院提供）