不滿陳時中勒令撤銷「離島入境普篩」　陳玉珍將赴指揮中心抗議

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

疫情延燒離島，包括澎湖、馬祖相繼出現確診個案，金門是目前唯一零確診的離島。立法院5月31日通過入境離島全面普篩，沒想到才隔一天，指揮中心指揮官陳時中就下令撤銷。國民黨立委陳玉珍痛批，陳時中漠視立法院三讀通過的附帶決議，更憂心金門縣65歲以上老人超過2萬人，一旦島內發生社區感染恐不堪設想，陳時中擔得起這樣的責任嗎？

陳玉珍預告，下午13:30她將赴中央疫情指揮中心，當面向陳時中表達離島鄉親的不滿，呼籲陳時中不要再玩文字遊戲，金門只想要守住「零確診」，金門也只針對入境旅客進行全面篩檢，請給金門人一條活路。

▲立法院5月31日通過附帶決議，金門、馬祖、澎湖等離島入境全面篩檢，並在一周內設置完成快篩站。。（圖／陳玉珍辦公室提供）

立法院5月31日三讀通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正案，也通過附帶決議，金門、馬祖、澎湖等離島入境全面篩檢，並在一周內設置完成快篩站。不過，陳時中1日卻稱，僅針對現場有症狀或過去14天有症狀者進行快篩，並指要求入境旅客全面快篩的公告，已違反「傳染病防治法」規定，將發函撤銷公告。

陳玉珍2日表示，兩天前，朝野各黨團均簽字同意前往離島的各航空站及港口均設置快篩站並進行全面篩檢時，當下心中萬分感謝，感謝立院所有同仁對離島居民健康安全重視，讓她從半個月前就不斷呼籲的重大防疫措施能夠具體落實。

陳玉珍說，沒想到，不到一天的時間，指揮中心又再度宣布，僅針對現場有症狀或過去14天有症狀者進行快篩，完全漠視立法院三讀通過的附帶決議，甚至行政院長蘇貞昌還說「不要國中有國」，深感無比憤慨與不滿。

陳玉珍痛批，立法院所通過的附帶決議，清清楚楚寫的是「全面快篩」，也就是每一個旅客都要篩檢，「為何到了陳部長這裡，卻變成僅針對有症狀者進行快篩，無症狀者不必快篩？陳部長能夠保證台灣沒有無症狀的感染者嗎？」

陳玉珍表示，根據中央疫情指揮中心的統計，60歲以上的感染者佔1/3之多，而金門縣內65歲以上老人超過2萬人，如果金門因為入境旅客帶來確診個案，進而在島內形成社區感染，在這麼多老人家需要照護的情況下，陳時中擔得起這樣的責任嗎？