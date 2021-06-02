CDC今拒收花籃！選擇性「留下聲援小卡」　店家傻眼：昨天還會收

▲疾管署拒收花籃，選擇性的收下支持聲援的小卡。（圖／記者黃國霖攝，下同）

記者張乃文／綜合報導

宅神朱學恒1日上午送了4盆花籃到中央疫情指揮中心，遭外界解讀是帶有詛咒意味的喪禮花籃，也掀起網友議論。而今《ETtoday新聞雲》記者前往指揮中心現場，發現陸續有花店送花籃到門口擺放，過一會，工作人員拍照留存後，又將花籃放回車上。業者透露，「昨天原是主任代收」，但今天不曉得什麼原因就拒收了。

名嘴朱學恒送4盆喪禮花籃到疾管署，事情一出也引起外界憤怒，行政院長蘇貞昌更批評，這種行為非常不恰當；而莊瑞雄北區執行長林延鳳則在1日下午，跟婦女團體一起去疾管署送花束，替第一線同仁加油。

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不過，今上午CDC門口陸續出現花店送花籃到門口擺放，上面滿是替指揮中心加油打氣的祝福語。只是，工作人員拍照留存後，又將花籃放回車上，僅將聲援小卡留下。業者透露，「昨天可以收，且是主任代收，今天可能有什麼問題」，後續還要再另外處理。

另外，除了花籃的贈送，還有四個本土社團代表會員與支持者，包含台北水噹噹姊妹聯盟、台灣教師聯盟、社團法人台灣北社及社團法人台灣客社，自製鼓勵小卡，前往CDC門口號召大家團結抗疫，力挺指揮中心。

▲四個本土社團代表會員與支持者，號召大家團結抗疫力挺指揮中心。（圖／記者黃國霖攝）