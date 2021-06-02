被批詛咒人！朱學恒「粉專退讚數驚呆」　網紅：不是扣分行為

▲朱學恒。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

記者曾筠淇／綜合報導

宅神朱學恒昨（1）日上午送了4盆花籃到中央流行疫情指揮中心，遭民進黨解讀是帶有詛咒意味的喪禮花籃，蘇貞昌還說這是「詛咒努力工作的人」。送花籃一事雖引發眾人不滿，但網紅「四叉貓」（劉宇）卻注意到，朱學恒的粉絲數僅流失2%，可見這件事對朱學恒的受眾來說，並非扣分行為。

送花籃一事雖引發外界批判聲浪，但對朱學恒來說似乎沒有太大影響，「四叉貓」劉宇在臉書上表示，觀察朱學恒粉專的按讚數後，「今天只掉了1千讚」，這個數字象徵朱學恒僅流失了0.2%的粉絲，顯見送花事件「對他的受眾並不是扣分的行為。」

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底下網友熱議，紛紛留言表示「因為會退讚的早退了」、「退他讚的，代表還有意思良心」、「果然啥樣的人就有啥樣的粉」、「放心啦～Donate賺很多，那1千粉絲不算什麼」、「看來他負面行銷很成功」、「好厚的同溫層」、「什麼樣的人什麼樣的人追」。

回顧整起事件，朱學恒昨日送了4盆花籃到指揮中心，並標註「 爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，表示他一方面是想照顧花店生意，另一方面則是照顧一下官員廉恥。事實上，這段話是引自《誡諭辭》，意思是官員領的俸祿都是用人民的血汗所換來的，雖然百姓好欺負，但官員的所作所為是難以欺瞞上天的。

針對花籃一事，蘇貞昌昨日表示，這種行為非常不恰當，詛咒努力工作的人，並不符合多數台灣人的善良與厚道。

而蘇貞昌的這席話，也讓朱學恒出面解釋，他送的是高柱花籃，喪禮用的是告別式花圈。他批評，過去幾天同胞染疫死亡上百，為什麼蘇貞昌隻字不語，送了四個花籃就跳出來，是良心發現嗎？