曙光！Rt值降到1.02「疫情可控」　大規模疫苗接種計畫來了

▲指揮中心今（6/2）將宣布大規模疫苗接種計畫。（圖／路透）

記者徐政璿／台北報導

國內疫情延燒，疫苗被視為救命丹，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（1日）表示，確診個案有下降趨勢，Rt值（有效傳染數）從15降至1.02，研判疫情朝可控範圍前進，他並宣告今（2日）會公布大規模接種計畫。

針對最新疫情趨勢，陳時中指出，從數據中可見，確診案例在校正回歸後，緩步下走，從採檢日可見趨勢明顯，Rt值下降也是此道理；不過，他也提醒，Rt值變小是因為過去14天努力的成果，不代表可以放鬆，未來還需要持續努力才能維持戰果，更加進步。

根據指揮中心資料，我國向國際洽購疫苗近2000萬劑，分別是與AZ購買1000萬劑、莫德納採購505萬劑以及從COVAX平台分配476萬劑；另與國內疫苗廠談1000萬劑疫苗合約。陳時中宣告，今（2日）會公布大規模接種計畫。

此外，鴻海創辦人郭台銘透過鴻海公司以及永齡基金會，全力爭取購買500萬劑BNT疫苗從德國空運直達台灣，昨日已完成所需8項內容，備齊公文與文件，向衛生福利部食品藥物管理署遞件完成。

在防疫物資部分，行政院長蘇貞昌昨也召開行政院防疫會議，為因應疫情較嚴重的雙北地區防疫物資需要，即日起，雙北的地區醫院所需防疫物資，將由指揮中心直接撥發到位，且撥發2倍的安全儲備量。

針對離島地方政府希望設立機場篩檢站強制民眾篩檢一事，行政院指出，民航局也已於台北、台中、嘉義、台南、高雄等現有離島航班的機場增設篩檢站，加強對有症狀者的篩檢，同時也讓搭機要到離島的民眾在上飛機前自願進行篩檢，並請指揮中心、民航局、航警局協調醫護及警員配置相關人力。