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被蘇貞昌批「詛咒人」　朱學恒挖出證據打臉：他自己也講過

▲▼朱學恒送花籃至疾管署。（圖／記者宋良義攝）

▲朱學恒送花藍至疾管署。（圖／記者宋良義攝）

記者曾筠淇／綜合報導

宅神朱學恒昨（1）日上午送了4盆花籃到中央流行疫情指揮中心，遭民進黨解讀是帶有詛咒意味的喪禮花籃，蘇貞昌還說這是「詛咒努力工作的人」。朱學恒稍早再次發文，提到民進黨前立法委員郭正亮一直笑他「抄襲蘇貞昌的詛咒文」，因此他便貼出2006年發出的報導截圖，直指蘇貞昌也曾說過一樣的話。

朱學恒稍早在臉書粉專「朱學恒的阿宅萬事通事務所」上發文表示，郭正亮一直笑他「抄襲蘇貞昌的詛咒文」，因此要他將證據貼出來打蘇貞昌的臉。他貼出2006年的報導截圖，內容提到，蘇貞昌當年在公務人員表揚大會上要大家「爾俸爾祿，民膏民脂」，做事一定要有效率、實際去做，切勿敷衍。

因此，朱學恒就表示，蘇貞昌說這段話可以，沒道理他不行，「再不然就是自己講過的稿子也記不得，那就要怪幕僚啦～」

回顧整起事件，朱學恒昨日送了4盆花籃到指揮中心，並標註「 爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，表示他一方面是想照顧花店生意，另一方面則是照顧一下官員廉恥。事實上，這段話是引自《誡諭辭》，意思是官員領的俸祿都是用人民的血汗所換來的，雖然百姓好欺負，但官員的所作所為是難以欺瞞上天的。

針對花籃一事，蘇貞昌昨日表示，這種行為非常不恰當，詛咒努力工作的人，並不符合多數台灣人的善良與厚道。

而針對蘇貞昌的這席話，朱學恒也出面解釋，他送的是高柱花籃，喪禮用的是告別式花圈。他大力批評，過去幾天同胞染疫死亡上百，為什麼蘇貞昌隻字不語，送了四個花籃就跳出來，是良心發現嗎？

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