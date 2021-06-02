「別聽專家說不可能清除病毒」　醫：去年2月就這樣講了，結果呢

記者陳俊宏／綜合報導

對於本土疫情未來走向，衛福部草屯療養院醫師沈政男今天（2日）表示，不要聽信專家說「病毒已經潛伏社區，好像鬼魅，不可能清除…去年2月，你們就這樣講了，結果呢？」他呼籲大家一起努力，不要放棄清零的夢想！

▲沈政男說，目前雙北的Rt值已經降到0.72左右了，雙北以外降到了0.88，而全國來看約是0.78。（圖／沈政男授權提供）

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台灣本土病例連續18天破百，1日新增262例本土確診、另有65例校正回歸；不過，在三級警戒實施14天過後，確診人數已經逐步下降當中。 指揮中心指揮官陳時中1日強調，目前疫情看起來有緩步下降，但沒有樂觀也沒有放鬆本錢。根據指揮中心最新公布的Rt值已降至1.02。

對此，沈政男今在臉書發文指出，他根據今天最新資料畫出Rt值圖，這是以發病人數來估計，而非指揮中心使用的確診人數，但使用的估計軟體應該是一樣的；目前雙北的Rt值已經降到0.72左右了，雙北以外降到了0.88，而全國來看約是0.78。

▼陳時中強調，目前沒有樂觀和放鬆的本錢。（圖／指揮中心提供）



沈政男認為，Rt值已經正在下降中，大家一起繼續努力，築起又高又長的防疫台灣圍牆，讓病毒知道「雖然你是alpha變種，但我是防疫ACE！」

沈政男說，「不要聽信什麼專家所說，喔，病毒已經潛伏社區，好像鬼魅，不可能清除，應該學習與病毒共處。拜託，去年2月，你們就這樣講了，結果呢？專家，應該是隨時更新知識、檢討自己的人，而不是靠著萬年講義行走江湖。」他希望大家一起努力，不要放棄清零的夢想！

▼沈政男表示，大家不要放棄清零的夢想！圖為台北空蕩蕩的街頭。（圖／記者李毓康攝）

沈政男也預測，今確診案例會再次下降，「因為，注意了，前一天的採檢人數又降低了」；但如果要在6月14日降到二級警戒，就必須把每一新增案例做好疫調與隔離。

指揮中心發言人莊人祥解釋，Rt值用中文表示是基本再生數，就是說當一個病毒從外面進入到一個完全沒有抵抗力的人口族群時，平均可傳染多少人的估計數值，當估計疫情發生時所產生的傳染力再生數就會用Rt值表示 ，用這方式代表目前整個病毒一個人感染後，可傳給多少人。

►本文獲得沈政男醫師授權。