文化大學男宿舍4人確診！345住宿生使用「共用衛浴」緊急快篩　

▲文化大學教務長方元沂說明學生快篩結果。（圖／文化大學提供）

記者崔至雲／台北報導

文化大學昨（1日）公布新增4名學生確診，4人皆住在男生宿舍大倫館，但非同寢室友，今日其他345名住宿生將進行快篩檢測。文化大學教務長方元沂今早接受媒體訪問時指出，因住宿生皆使用公共衛浴空間，難要求在洗澡時戴口罩，這部分擔心會有交叉感染，特別是昨天的個案為無症狀確診，因此希望藉由快篩確定一下學生有無無症狀感染的風險。

方元沂說明，離開快篩佔的學生目前是一篩陰性，會要求學生回到自己的宿舍房間等待，稍後還是以市府跟北市聯醫團隊發言為主，11點會再就目前為止快篩結果做一個報告，再說明一下，目前學校確診同學都已經依照SOP送到醫療單位或是隔離旅館進行隔離治療，學校345位學生都是尚未確診，現在再做進一步快篩跟後續檢測。

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方元沂強調，快篩後的學生若是陽性將依照相關SOP處理，若是陰性就到自己的房間不能到處走動，學校會幫大家準備三餐，請在房間等待，等待晚上最後的二篩結果，確定陰性部分再作後續安排。

方元沂提到，因確診者居住的大倫館屬共用衛浴，校方也擔心會有交叉感染，特別是昨天兩個確診是無症狀狀況，才希望藉由這次篩檢確定一下，避免學生有無症狀感染的風險。

方元沂說，目前依照聯醫跟市府團隊專業的建議，今天一定要完成普篩，二篩陰性同學同時晚上時後確定出來就會作全面消毒，宿舍同時完成消毒後確定沒有二篩陽性的學生在宿舍，若有學生想要返家，校方也會確定一定是二篩陰性才能回去，怕疫情擴散。