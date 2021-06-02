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文大宿舍爆4確診！文大生急發求救文：一批人被晾在萬華

▲▼文化大學大倫館。（圖／翻攝自Google Maps、文化大學官網）

▲文化大學大倫館4名住宿生確診。（圖／翻攝自Google Maps）

記者周亭瑋／綜合報導

文化大學4名學生昨確診，4人皆住男生宿舍大倫館，由於是公共衛浴空間，留校的345名住宿生也陷入風險之中。一名學生稍早發文求救，大批學生被載去篩檢，他的快篩結果是陰性，所以準備上車返校，「前一批學生一直在求救，但沒人知道該怎麼做，也沒人理他們。」

文大生在該校私密社團發文，「我剛做完篩檢，我過了，是陰性。學校在18日就已經有確診病例，但卻沒有公布此事，一切就跟平常一樣沒事，只有外界在傳有學生確診。」

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直到上周日，宿舍的Line群組又傳有學生確診，然而校方依舊沒有任何舉動，他表示，「然後就看到新聞，也看到學校公佈了，我不確定是學校先公布，還是新聞先。」

▲文大宿舍爆4確診！文大生「急發求救文」：沒人知道該怎麼辦。（圖／翻攝自臉書）

▲學生發求救文。（圖／翻攝自臉書）

學生接著表示，「剛剛大家都被載到萬華做篩檢。我是第三批，已經篩檢完了，上車準備回學校；但前一批還被晾在萬華，不知道該怎麼辦。前一批學生一直在求救，但沒人知道該怎麼做，沒人理他們。誰能教我們該怎麼做？」

最後，他也強調，「我說錯什麼，錯過什麼消息能證明冤枉學校的，請一定要給我看，有人證明給我看嗎？沒有我等等再問。」

另外，教育部表示，文化大學昨天已跟台北市衛生局接洽及會勘，今天上午該局也已派快篩小組到校，針對大倫館345位住宿生分批進行快篩，學校並同時進行宿舍消毒作業。快篩結果為陰性的學生，預計晚上可回到宿舍；如果快篩為陽性，學校會另外安排隔離空間，進一步做PCR檢測，如果還是陽性，衛生局依規定動啟動隔離措施。

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