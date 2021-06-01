控郭台銘BNT疫苗「到期」 李秉穎認了口誤：我沒那樣說

▲郭台銘申請500萬劑BNT疫苗。（圖／記者張一中攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

鴻海集團與永齡基金會攜手出資採購BNT疫苗，並由集團創辦人郭台銘妻子曾馨瑩於1日向衛福部食品藥物管理署完成遞件。對此，台大兒童醫院感染科醫師、指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎也針對曾經指控郭台銘申購的BNT疫苗「到期了」一事否認，表示沒這樣說過。

李秉穎1日接受資深媒體人周玉蔻專訪，在節目上透露郭台銘要申購的BNT疫苗「聽說已經快要到期了，如果真的進來，要經過藥證還要經過一兩個星期的封緘檢驗，是不是有效期限就到了？是不是還來得及接種，這個要考慮喔」，此言也讓永齡基金會執行長劉宥彤氣得回擊。

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▲專家諮詢小組成員、台大醫師李秉穎。（圖／記者呂佳賢攝）



劉宥彤表示，郭台銘本要求團隊在72小時以內完成申請，但團隊不眠不休，在40小時內達成，希望政府能聽見人民的心聲。據悉，500萬劑的疫苗初估要45億元，加上空運冷鏈、國際報關等後續成本，恐耗資50到60億元。

事後，針對「BNT疫苗到期」一事，李秉穎受訪時直接否認，表示是口誤，也沒有那個意思，「我沒有那樣說」。他說，他不清楚郭台銘買什麼疫苗，當下只提醒疫苗到台需要兩週的封緘檢驗時間，因此提醒要注意。

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