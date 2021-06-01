疫情惹禍！黑貓6／3前停送雙北桃竹低溫包裹　新竹貨運也不送5縣市

▲黑貓宅急便即日起暫停受理寄往部分縣市低溫包裹。（資料照／記者湯興漢攝）



記者周姈姈／綜合報導

疫情惹的禍！黑貓宅急便今（1）日宣布，即日起至6/3前暫停受理寄往雙北、桃園市、新竹縣（市）低溫包裹，離島的部分除了綠島直接暫停配送之外，其餘皆無法確切掌握包裹配達日。另外，新竹貨運也公告即日起至6/4暫停低溫配送5縣市。

黑貓宅急便官網公告，配合防疫升級，即日起至6/3暫停受理寄往台北市、新北市、桃園市、新竹縣（市）低溫包裹，暫停受理一般消費者低溫包裹寄件，含7-11、OK、一般代收店、黑貓寄取站。另外，即日起至6/14，黑貓推動無接觸配送、無法配送至指定樓層、不保證隔日配達、契約客戶集貨截止時間提前至中午12點止、暫停當日寄件配達、暫停非契約客戶到府集貨服務。

至於離島的部分，黑貓暫停金門低溫包裹服務，常溫包裹無法確切掌握配達日，澎湖、馬祖及小琉球受航班縮減影響載能，無法確切掌握包裹配達日，綠島則是直接暫停該區域集配服務。

▲新竹貨運即日起至6/14，低溫包裹無法配送至5縣市。（圖／新竹貨運提供）



新竹貨運今（1）日也在官網上發布最新公告，即日起至6/4，暫停受理寄往台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣（市）低溫包裏，同時也暫停受理一般消費者低溫包裏寄件，含萊爾富、新竹貨運自送站。

新竹貨運表示，防疫警戒期間交付之包裏無法確保於隔日配達，請消費者勘酌商品效期後再行寄件。另外，新竹物流也推動宅配貨件暫停配送上（下）樓、QR code、照相簡訊、自備筆等無接觸簽收作業。