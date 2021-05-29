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嘉義縣整合牡蠣上下游產業　海洋原味新鮮宅配

▲嘉義優質鮮蚵宅配到家。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義優質鮮蚵宅配到家。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導


每年5-9月是嘉義縣牡蠣的盛產季節，縣府整合嘉義區漁會、牡蠣合作社場和蚵農推出多元銷售通路，歡迎民眾多多選購優質營養的嘉義牡蠣，在家自己烹飪簡單蚵仔料理，就能提升抵抗力，讓免疫大軍儲備足夠戰力。

▲嘉義優質鮮蚵宅配到家。（圖／嘉義縣政府提供）


疫情嚴峻，餐廳、夜市及小吃生意受影響，牡蠣需求量受到衝擊，縣府協助漁企業及漁民擴大產地直銷，透過電商、社群、宅配等多元銷售管道，在東森購物設置嘉義優鮮館，也輔導漁民進入鱻漁購和台灣好農等購物平台，同時在縣府農業處臉書（https://bit.ly/3wEU0Ao）及官網（https://bit.ly/2To4N3J）整合生產者訂購資訊，嘉義區漁會官網（https://bit.ly/3fN9bAY）也有線上訂購服務，讓消費者在家防疫，不用出門，只要透過網路或電話訂購，就可以將優質牡蠣宅配直送到家。

嘉義縣是全國主要牡蠣產地，養殖海域面積1萬公頃，年產量9,181公噸（佔全國47.15%），產值11.72億元。在東石、布袋沿海村落，有許多漁戶以牡蠣相關行業維生，形成特殊的漁鄉風情。

嘉義沿海盛行牡蠣養殖，「東石蚵」、「布袋蚵」名聞全國，因為嘉義縣外海有外傘頂洲的天然屏障，海域未受工業污染，漁民在此海域淺灘中養殖牡蠣，成為台灣牡蠣重要產地；尤其漁場位於台灣海峽黑水溝東側，海水純淨，營養源豐富，孕育出特別肥美鮮甜、Ｑ度十足的牡蠣。

歐洲稱牡蠣為「海洋的瑪娜」（即上帝賜予的珍貴之物），又稱「海洋的牛奶」，日本人稱為「海洋之超米」，其軟體(除水後)含蛋白質45%～57%、脂肪7%～11%、肝糖19%～38%，富含維生素及礦物質（特別是鈣與硒、鋅等微量元素含量豐富），膽固醇低，是營養又健康的動物性蛋白質來源。

縣府除了整合牡蠣訂購資訊，也將轄內優質魚蝦貝等水產業者的訂購資訊，張貼在農業處臉書（https://bit.ly/3yJBN6u），水產品具有優質蛋白質、多元不飽和脂肪酸，以及維生素和微量元素，低脂低熱量，是防疫均衡飲食中，維繫健康及扺抗力的最佳食材。

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