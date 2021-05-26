疫情免出門生鮮蔬果送到家　嘉縣推網宅配蔬果箱





▲嘉義縣防疫期間推宅配蔬果箱。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應近期新冠肺炎疫情升溫，嘉義縣政府輔導中埔鄉農會、新港鄉農會及靜心樂活農園分別推出不同菜色的蔬果箱，民眾只要在家撥打電話或網路下單，不必出門擔心群聚，就能讓蔬菜、水果等農產自動送上門，減少染疫風險！

全台三級警戒延長到6月14日，為避免群聚感染，全國各級學校停課、餐廳取消內用，國人自炊需求增加，電商外送生鮮訂單大幅提升；為協助原本以傳統市場通路銷售農民尋找出路，嘉義縣政府輔導中埔鄉農會、新港鄉農會及靜心樂活農園轉型分別推出蔬果箱方案。

藉由蔬果箱，將嘉義縣優質的有機驗證及產銷履歷生鮮農產品打包宅配到家，不管是黑木耳、杏鮑菇、絲瓜、地瓜葉、空心菜、秋葵、彩椒、茄子、雞蛋、香蕉等生鮮食材，任由消費者挑選，採購免出門，產地直送澎派、安心又安全的蔬果箱，讓大家一起宅在家時，也能作伙「箱」挺台灣農業！

嘉義優鮮X蔬果箱資訊：

一、嘉義縣中埔鄉農會

內容物：有機黑木耳600克、有機杏鮑菇500克、產銷履歷絲瓜450克2條、產銷履歷葉菜類5包（小白菜、青江菜、地瓜葉、空心菜、油菜、黑葉白菜，隨機出貨）、產銷履歷根莖瓜果類2份（彩色甜椒、茄子、玉米筍、小黃瓜、秋葵，隨機出貨）、產銷履歷香蕉5根

售價：700元/箱（含運費），同地址一次購買2箱可額外折扣100元，只要1300元，自取每箱500元。

訂購方式：中埔鄉農會供銷部行銷組，電話05-2532201轉分機704、808，好心情購物網 www.1689.org.tw

二、嘉義縣新港鄉農會【豆食堂蔬菜箱】

方案A：有機/履歷葉菜類5包、有機根莖瓜果類4包、杏鮑菇600g 1袋，運費650元/箱（含低溫宅配運費），兩箱優惠1200元。

方案B：有機/履歷葉菜類5包、有機根莖瓜果類4包、杏鮑菇 600g 1袋、葉黃素雞蛋1盒(10顆) ，運費750元//箱（含低溫宅配運費），兩箱優惠1400元。

訂購方式：Facebook搜尋 「新農豆食堂」或洽或者電話洽詢05-3743990

三、靜心樂活農園【安心無毒履歷蔬菜箱】

內容物：共13項，空心菜200g、地瓜葉200g、皇宮菜200g、菜豆200g、小黃瓜200g、秋葵200g、彩椒250g、牛蕃茄300g、櫛瓜400g、茄子400g、甜蒲400g、玉米400g、南瓜一顆，另外送辛香料辣椒、薑、蒜。

售價：799元/箱(含冷藏宅配運費)，貨到付款+30

訂購方式：0905506998 郭進興、LINE ID：0905506998、Facebook：https://www.facebook.com/meditationfarm

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