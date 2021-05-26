　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

疫情免出門生鮮蔬果送到家　嘉縣推網宅配蔬果箱

▲嘉義縣力推宅配蔬果箱，自主防疫。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣防疫期間推宅配蔬果箱。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應近期新冠肺炎疫情升溫，嘉義縣政府輔導中埔鄉農會、新港鄉農會及靜心樂活農園分別推出不同菜色的蔬果箱，民眾只要在家撥打電話或網路下單，不必出門擔心群聚，就能讓蔬菜、水果等農產自動送上門，減少染疫風險！

全台三級警戒延長到6月14日，為避免群聚感染，全國各級學校停課、餐廳取消內用，國人自炊需求增加，電商外送生鮮訂單大幅提升；為協助原本以傳統市場通路銷售農民尋找出路，嘉義縣政府輔導中埔鄉農會、新港鄉農會及靜心樂活農園轉型分別推出蔬果箱方案。

▲嘉義縣力推宅配蔬果箱，自主防疫。（圖／嘉義縣政府提供）

藉由蔬果箱，將嘉義縣優質的有機驗證及產銷履歷生鮮農產品打包宅配到家，不管是黑木耳、杏鮑菇、絲瓜、地瓜葉、空心菜、秋葵、彩椒、茄子、雞蛋、香蕉等生鮮食材，任由消費者挑選，採購免出門，產地直送澎派、安心又安全的蔬果箱，讓大家一起宅在家時，也能作伙「箱」挺台灣農業！

嘉義優鮮X蔬果箱資訊：

一、嘉義縣中埔鄉農會
內容物：有機黑木耳600克、有機杏鮑菇500克、產銷履歷絲瓜450克2條、產銷履歷葉菜類5包（小白菜、青江菜、地瓜葉、空心菜、油菜、黑葉白菜，隨機出貨）、產銷履歷根莖瓜果類2份（彩色甜椒、茄子、玉米筍、小黃瓜、秋葵，隨機出貨）、產銷履歷香蕉5根
售價：700元/箱（含運費），同地址一次購買2箱可額外折扣100元，只要1300元，自取每箱500元。
訂購方式：中埔鄉農會供銷部行銷組，電話05-2532201轉分機704、808，好心情購物網 www.1689.org.tw

▲嘉義縣力推宅配蔬果箱，自主防疫。（圖／嘉義縣政府提供）

二、嘉義縣新港鄉農會【豆食堂蔬菜箱】
方案A：有機/履歷葉菜類5包、有機根莖瓜果類4包、杏鮑菇600g 1袋，運費650元/箱（含低溫宅配運費），兩箱優惠1200元。
方案B：有機/履歷葉菜類5包、有機根莖瓜果類4包、杏鮑菇 600g 1袋、葉黃素雞蛋1盒(10顆) ，運費750元//箱（含低溫宅配運費），兩箱優惠1400元。
訂購方式：Facebook搜尋 「新農豆食堂」或洽或者電話洽詢05-3743990

三、靜心樂活農園【安心無毒履歷蔬菜箱】
內容物：共13項，空心菜200g、地瓜葉200g、皇宮菜200g、菜豆200g、小黃瓜200g、秋葵200g、彩椒250g、牛蕃茄300g、櫛瓜400g、茄子400g、甜蒲400g、玉米400g、南瓜一顆，另外送辛香料辣椒、薑、蒜。
售價：799元/箱(含冷藏宅配運費)，貨到付款+30
訂購方式：0905506998 郭進興、LINE ID：0905506998、Facebook：https://www.facebook.com/meditationfarm

潔淨齒縫一手搞定生活必備遠離牙周問題

ET快訊
酈英傑稱「台灣確診少」影響美援疫苗？　陳時中回應了
快訊／新北528之後會停班？　侯友宜透露「這兩項」觀察指標
北市聯醫昆明院區爆6人染疫！確診員工曾到「萬華阿公店」做愛滋
快訊／士林地院外傳槍響！　警持「衝鋒槍」逮人
台南1傳7！醫師有打疫苗　幫他看病竟中鏢
陳時中才說「沒有急速惡化」！醫3句話悲喊：不是唱衰這次真的慘
快訊／新北152例足跡曝！　集中5市場、4公園
美國不急著送台灣疫苗！AIT稱「確診比鄰國少」　南韓將先獲美
快訊／新北疫情擴大！　累計2278本土「各區分布曝光」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防疫不出門！台東展延機車定期排驗　原訂5月完成者延至6月底

「北病南送」巴士頻進出　嘉義檢疫所周圍居民人心惶惶

落實工廠防火管理　並注意工地施工中勿留火種

台南水道百年白蓮霧落滿地　可惜疫情影響封園難讓民眾採果

疫情免出門生鮮蔬果送到家　嘉縣推網宅配蔬果箱

嘉市警稽查八大行業　強力取締未依規停業及未戴口罩

全國維持3級防疫警戒　台南市議會宣布定期會再延

防疫救經濟！花蓮持續全境大消毒　推環保餐具外帶餐飲得Q幣

嘉義市殯儀館縮小治喪規格禁樂隊入園　每棺5人為上限

嘉市警舉牌＋大聲公　國台語「雙聲道」宣導防疫

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

警查緝卡拉OK見移工群聚嗨唱！　闆娘辯：剛進場...累犯重罰30萬

外媒稱台灣是世界最危險地方？　多位外國友人力挺：完全不同意

《RM》成員操控相親..他突然唱歌超鬧XD　問智孝「要菸灰缸？」秒抓包光洙：你死定了

防疫不出門！台東展延機車定期排驗　原訂5月完成者延至6月底

「北病南送」巴士頻進出　嘉義檢疫所周圍居民人心惶惶

落實工廠防火管理　並注意工地施工中勿留火種

台南水道百年白蓮霧落滿地　可惜疫情影響封園難讓民眾採果

疫情免出門生鮮蔬果送到家　嘉縣推網宅配蔬果箱

嘉市警稽查八大行業　強力取締未依規停業及未戴口罩

全國維持3級防疫警戒　台南市議會宣布定期會再延

防疫救經濟！花蓮持續全境大消毒　推環保餐具外帶餐飲得Q幣

嘉義市殯儀館縮小治喪規格禁樂隊入園　每棺5人為上限

嘉市警舉牌＋大聲公　國台語「雙聲道」宣導防疫

冷凍與常溫包都有！這8家五星飯店美味牛肉麵在家就能享用

戰疫物資口罩增產！中衛90%產能留台灣　華新增3成日產90萬片

防疫不出門！台東展延機車定期排驗　原訂5月完成者延至6月底

內蒙打擊虛擬幣「挖礦」！礦場主搬往四川「政策很快都會出來」

別擔心買不到！超商開賣獨家蔬果箱　在家還能爽吃8款熱壓吐司

「北病南送」巴士頻進出　嘉義檢疫所周圍居民人心惶惶

疫情升溫雙北醫療量能吃緊　時力提5大訴求守住醫護防線

疫情升溫「罰單」可延繳　「應到案日期」在警戒日期內緩1個月

都更分到5套房！暴富翁「房子全給兒子」…結果下場超淒涼

「這波殺傷力比去年3月嚴重」　柯文哲預告：28日說明北市紓困計畫

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

地方熱門新聞

女車友違禁騎車攻七彩湖還罵管理員「幹X娘」

南投草屯鎮「東方紅」傳染鏈再添1確診

即／花蓮公布新足跡　曾到遠傳門市上班、診所就醫

前東方紅姊妹店偷營業　林明溱：斷水斷電吊照

倒垃圾請戴口罩台南稽查狀況良好

台南傳宮廟「無罩」練八家將　永康警：主動追查

開放自願性快篩！金門衛生局長回應了

雲林千攤商販配合防疫停業超慘

花蓮持續全境大消毒 　環保餐具外帶餐飲得Q幣

太陽能光電設備火災避免觸電危險

5/26線上國際浴佛祈福　祈願疫情早日消弭

資金紓困振興貸款期限延長至6月30日

嘉市警舉牌大聲公　國台語「雙聲道」宣導防疫

嘉縣推網宅配蔬果箱

更多熱門

相關新聞

高雄男連2天未戴罩騎車　衛生局擬重罰1.5萬

高雄男連2天未戴罩騎車　衛生局擬重罰1.5萬

拜託不要再開了啦！高雄市一名廖姓男子無照又未戴口罩騎車趴趴走，結果被警方攔了下來，他求饒： 「能不能只開無照？」不過正值疫情緊繃之際，員警再次對他開出了沒有戴口罩的逕舉單，連續2次被舉發，讓高雄市衛生局怒了，表示將視情節開罰，不排除罰最高金額1.5萬。

即／台南增2例「親友接觸感染」　曾去花蓮、小7

即／台南增2例「親友接觸感染」　曾去花蓮、小7

北市善款破5500萬「東森全球事業捐500萬」　台積電捐負壓隔離車

北市善款破5500萬「東森全球事業捐500萬」　台積電捐負壓隔離車

疫苗全打完！楊文科「備好經費」籲：開放地方自行採購

疫苗全打完！楊文科「備好經費」籲：開放地方自行採購

遊戲片熱賣爆漲3倍　健身環奪回暢銷王

遊戲片熱賣爆漲3倍　健身環奪回暢銷王

關鍵字：

台灣防疫嘉義縣宅配蔬果箱

讀者迴響

熱門新聞

全台最小案例！2個月男嬰打完預防針發燒確診

快訊／再增11死！今日增633確診

重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

雙北確診往南送！萬華女下車才知道去哪

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

網美直播在家做飯！與粉絲互動到一半突暴斃

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

快訊／蔡英文：已購買3000萬劑疫苗　8月底前會累積1000萬劑

醫估6月初疫情趨緩　卻嘆：疫情照妖鏡看透台灣

員工好衰　公司下令：一人確診就取消年終獎金

血月明晚降臨！印度神童：好兆頭

林千又無視疫情遊花蓮！高調狂曬「無罩美照」

多人無預警猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀

王大陸擁吻《青春有你2》蔡卓宜

即／新店隨機殺人案　凶嫌王秉華一審判死！

更多

最夯影音

更多
遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌
紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面