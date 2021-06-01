陳時中稱「入境離島全面快篩違規」！金門縣府回應了

記者林名揚／金門報導

金門縣、澎湖縣、連江縣三離島設立快篩站，宣布即日起抵達機場民眾，必須強制配合快篩，不願意者最高可罰1.5萬罰鍰，然而，指揮中心指揮官陳時中今下午卻表示，此公告違反傳染病防治法相關的法律規定，「會發函撤銷」。對此，金門縣長楊鎮浯回應「中央與老百姓的文字理解不同」，並表示縣府不會違背中央法令，但會尋自我體系內的方式，要求旅客確實配合篩檢。

▲金門縣長楊鎮浯回應全面快篩違規一事。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

楊鎮浯表示，金門縣還沒有全面篩檢之前，篩檢量大概都已達6成多、7成左右，在縣府努力之下，一直有在提高，然而，如果採用中央做法「填健康聲明，有症狀者才要篩檢」，那篩檢的比例就會大幅下降，參與比例也會大幅下降，反而會讓離島的破口變大，「金門來講，我們當然是在自己做的高比例（篩檢）之下，會讓旅客清楚知道，如果旅客沒有配合篩檢，那麼民政、警政同仁就會高強度、高密度去做關懷，雖然人力會很緊，但是會全力來達到這個政策目標」。

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楊鎮浯指出，「我們本來昨天樂見立法院在審查紓困條例的時候做成的附帶決議，內容裡非常清楚要求，在台灣通往各離島的機場以及港口都必須設置快篩站，全面篩檢，而內容經朝野各大黨團一致簽名通過，那麼我們看到中央的做法呢？不知道是已經習慣在文字上著墨，還是說與所有老百姓，對文字的理解不同，我們沒有想到，所謂立法院決議的全面篩檢，竟然是用這樣的方式來處理，我想全面篩檢的定義，跟全民認知有很大落差，不禁讓我們懷疑立法院各大黨團所做的決議文書到底還有沒有他的效力。」

楊鎮浯提到，目前黨團已經在跟指揮中心做溝通，也在昨天第一時間提出抗議，因為跟決議達到的政策目標是完全不一樣的；最後他也說，相信三個離島態度是一致，他們作為地方政府不可能去逾越中央的法令，但中央現在的做法跟立法院的決議以及地方期待、實務防堵有很明顯的落差，所以三個離島都會按照既定的步驟來做，當然不會違背中央的法令，但是會尋自我體系內，可以加強強度、加強密度的方式，來讓旅客確實配合篩檢。