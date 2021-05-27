超商「冰淇淋紅茶」邪惡回歸！放進整球冰淇淋　限時第2杯半價爽喝

▲7-11冰淇淋紅茶今年強勢回歸。（圖／《熱血玩台南》提供，下同，請勿任意翻攝以免侵權）



記者周姈姈／綜合報導

天氣熱更要喝！7-11超邪惡「冰淇淋紅茶」強勢回歸，香醇的紅茶裡放進一大球冰淇淋，吸一口就能品嚐到紅茶和冰淇淋融合的療癒口感。全家則是限時推出「山形西洋梨霜淇淋」，西洋梨常溫熟成後鮮榨成汁，並製成雪酪口感，即日起開賣至6月19日，吃貨們要把握機會了。

7-11去年廣受好評的CITY TEA現萃茶「冰淇淋紅茶」，今年強勢回歸，採用濃郁的紐西蘭乳源冰淇淋，結合現萃茶經典紅茶的醇厚茶香，冰淇淋奶香與茶香融合的多層次口感，即日起至6月第2杯半價。

▲紅茶裡放進一大球冰淇淋。



另外，過去只有南部門市買得到的「7-11海洋戀曲樂冰鯊」熱銷口味「濃情可可巧酥冰沙」，即日起全面開賣，添加可可碎片與CITY CAFE牛奶調製，提升奶香濃郁與香濃巧克力結合的多層次口感，每一口都瀰漫幸福感。

全家則是即日起至6月19日限時推出最新口味「山形西洋梨霜淇淋」，選用日本山形縣所產的「La France」品種西洋梨，經常溫熟成後鮮榨成汁，並製成雪酪口感，因應防疫期間，霜淇淋皆以杯裝加蓋形式販售，提供民眾安心購買。

▲全家推全新山形西洋梨霜淇淋，特別以杯裝加蓋方式販售。（圖／全家提供）