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快訊／科技防疫再升級 　北市推台北通實聯制、紓困線上申辦

記者蘇晏男／台北報導

因應新冠肺炎疫情嚴峻，台北市科技防疫再升級，今（1）日推出「台北通實聯制」、「紓困線上申辦」、「疫情數據儀表板」3支箭推動防疫及紓困作業，讓市民可以安心防疫，市政可以提升服務效率。

為讓實聯制能更方便民眾使用，北市府在中央1922簡訊實聯制的基礎上，採用多元整合模式，讓場所QR Code一碼二用，民眾可以選擇台北通APP掃碼，以網路完成實聯登記，也可使用手機中具掃碼功能之相機（LINE疾管家內的掃描功能亦可行），以簡訊回傳1922。防疫實聯制整合服務於6月1日正式全面啟動，台北市各大公有場館及連鎖商家也都陸續加入，共同攜手提供民眾便利掃碼的生活場域。

 ▲台北通。（圖／北市府提供）

▲台北通。（圖／北市府提供）

北市府於5月28日推出九大短期紓困措施，後續的紓困將透過E化線上申辦，特別在疫情期間可便利市民免出門、只要透過「市民服務大平台」COVID-19紓困專區，結合台北通的身份識別功能，即可快速完成。

此外，本次大數據中心在防疫工作上發揮了輔助的功效，運用政府公開的疫情資訊和數據加以處理，轉化成專屬於北市的「疫情儀表板」，從風險評估到資源調配，彙整多種面向的資料來源，並以視覺化的畫面呈現，讓北市府疫情小組更直覺地掌握感染途徑資訊，亦可作為在評估風險值和研擬防疫決策之參考。

北市府秘書長陳志銘表示，北市府為不同的使用族群提供多元操作環境，讓民眾能夠依自己的習慣完成實聯登記。本次推出台北通實聯制整合型QR Code，無論是台北通APP或是具掃碼功能之手機相機功能均可使用。若已下載台北通APP之民眾，只要更新應用程式即可掃碼；尚未下載者，因台北通已成為北市府會員單一入口，民眾下載台北通APP除體驗各項市府服務外，打開台北通或手機中具掃碼功能之相機（LINE疾管家內的掃描功能亦可行），掃描北市府實聯制整合型QR Code，同樣能完成實聯制入場。

陳志銘補充，台北通防疫實聯制最大的特色是操作簡單、方便，只要3秒2步驟，打開台北通APP掃碼防疫實聯QR Code，「確認」即可完成登記。他特別提到，台北通APP有一點最方便的功能就是同行家人可一起使用，只需登錄人數（如＋1），由一人代表登記即可。這是考慮到有部分民眾無論去大賣場或逛百貨公司，往往都會帶著自己的家中長者或小孩，此時只要選+1就能一起同行，免去一人一登記的重複程序。

北市府資訊局長呂新科說明，無論是台北通APP實聯或1922簡訊實聯二者目標一致，採用的技術不同，因而可以相互補足，滿足不同族群及應用場域。此外，兩者系統操作最主要的差異性是在於操作介面、人數登記、查核機制及支援掃碼環境，說明如下：

一、 操作介面：「簡訊實聯制」主要是以簡訊方式回傳，畫面較為簡潔；而「台北通」則是應用APP，可提供視覺化的介面。

二、 人數登記：「簡訊實聯制」以個人登記為主，若遇有同行人則必須在簡訊內容中輸入人數；「台北通」APP可直覺地選定同行人數。

三、 查核機制：「簡訊實聯制」由管制人員現場檢查簡訊發送是否成功，才能入場；台北通則是透過直觀的畫面及提示音效，更方便管制人員檢視。

四、 支援掃碼環境：「簡訊實聯制」為自主掃碼的模式，主要是民眾掃碼自行傳送登記；「台北通」可以同時支持民眾自主掃碼或出示身份證別碼供給場館人員掃碼的模式，滿足不同類型場館的入場管控需求。

台北通實聯制之服務範疇將不斷擴大，原僅適用於北市府所管轄之公有場館，但隨著疫情發展需要，即日起北市府將秉持「由內而外、由公而私」擴展到本市轄區內一般民間業者，如四大超商（7-11、全家、OK、萊爾富）、賣場超市（全聯、家樂福、好市多等）、百貨公司（SOGO、誠品、微風、新光三越等）等，與近2,000多個店家合作，並於6月1日同步開放一般民間場域可至網站申請，申請完成後即可取得同時適用「台北通APP」及「簡訊實聯制」之QR Code。

資訊局表示，近期民眾申請及下載台北通之數量遽增，系統立即啟動容量擴充及優化作業，期能應用新架構和標準，來支撐持續擴大的業務服務，如遇民眾需求量大增之情況，能做適時部署，北市府亦期望藉由「台北通實聯制、紓困線上申辦、疫情數據儀表板」三項科技防疫，輔助市府防疫工作，增加民眾便利性，齊為抗疫盡一份心力。

▼柯文哲。（圖／北市府提供）

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