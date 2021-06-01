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台鐵取消端午連假120列加班車！6／9起再「減班近百班車」

▲▼因應新冠毅情升溫，高鐵台鐵都採取實聯制，旅客搭乘都需掃QR Code或填寫個人資料。搭乘繁瑣又有染疫的風險，許多民眾索性放棄搭乘，上班時間的板橋車站難得出現空蕩蕩人潮稀落的景象。（圖／記者湯興漢攝）

▲台鐵載客率暴跌，取消端午連假加班車。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情嚴峻，全台實施第三級防疫警戒，非必要避免外出，全台旅遊活動也停擺。交通部台鐵局今日宣佈，取消原端午連續假期加班車120列次。另外自6月9日起至6月14日止，再停駛平日各級列車71列次、假日各級列車91列次。而環島之星觀光列車也同步停駛至6月30日。

台鐵局表示，已於5月18日起調整票務系統配座程式，採交叉式配座方式售票，在座位充裕狀況下，單人乘車將優先販售靠窗座位，鄰座暫不予發售；雙人以上乘車考量親子、需照顧之年長者等需求，仍發售相鄰座位為原則。另5月25日起再調整針對列車座位利用率較低之車次及無同行之旅客，依分散旅客座位、維持適當間距之原則販售列車座位。

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▲▼因應新冠毅情升溫，高鐵台鐵都採取實聯制，旅客搭乘都需掃QR Code或填寫個人資料。搭乘繁瑣又有染疫的風險，許多民眾索性放棄搭乘，上班時間的板橋車站難得出現空蕩蕩人潮稀落的景象。（圖／記者湯興漢攝）

▲台鐵6/9起再實施減班計畫。（圖／記者湯興漢攝）

因應疫情發展，5月15日至6月14日臺鐵局各級對號列車(太魯閣號、普悠瑪號、自強號、莒光號及復興號)禁止站票(無座)搭乘，持用定期票或悠遊卡、一卡通等電子票證旅客，請搭乘區間車或區間快車，站票(無座)搭乘對號列車，臺鐵局將予勸導請其下車，勸導不聽者，將移送鐵警局交地方衛生單位裁罰。

列車停駛受影響旅客，臺鐵局將協助退換票或改搭當日最近班次列車繼續行程；已購票旅客不限搭乘區間，均可自票面乘車日起一年內，持原車票至臺鐵各車站窗口辦理退票，免收手續費，已完成網路付款未取票之車票及臺鐵e訂通退票之車票，手續費由臺鐵局統計批次退款。

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