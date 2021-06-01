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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／新北今增166例「3.9萬劑疫苗開打」　侯友宜最新說明

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心1日公布，國內新增262例本土和校正回歸本土個案65例，總計327，確診個案中新增13例死亡，綜合所有本土案例，以新北市166例最多。另外，新北市今起開始施打新一批3.9萬劑疫苗，新北市長侯友宜召開防疫記者會說明防疫最新進度，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮官陳時中表示，今新增262例本土病例，為136例男性、126例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年5月20日至5月31日。另校正回歸個案65例中，為31例男性、34例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月20日至5月30日。

▲▼侯友宜召開應變會議記者會。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜召開應變會議記者會。（圖／新北市政府提供）

另外，新北市獲配發3.9萬劑AZ疫苗，今天開打，將加速醫護、警察、消防員施打，侯友宜1日表示，上一批1.8萬劑已經在昨晚全數打完，新一批疫苗3.9萬劑已經開打，希望一、二、三類人員100%全數打完。

至於第二批8000劑「新北警察專用疫苗」，新北警共有7,917名員警，統計到6月1日止，今日將有6700名同仁施打疫苗，近9成施打率，後續預估二天內能將有意願施打疫苗的同仁，全部施打完畢。

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