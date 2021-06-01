陸醫師分析廣州疫情4特點　疫苗接種3899萬人成預防重症關鍵

▲廣州疫情再起，民眾爭相打疫苗 。（圖／翻攝 新京報）

記者魏有德／綜合報導

大陸廣州受新冠肺炎變異毒株侵襲，確診人數已超過30人。對此，任職於廣州第八人民醫院的感染病首席專家蔡衛平分析這次變異毒株的4項特點，除染疫者病毒載量高、病毒傳播力強及病情發展快速外，他也提到重症率低的主要原因便是廣東的疫苗接種率起到相當大的作用。此外，在病床數及核檢等「超前部署」的準備也足夠承擔風險。

▲廣州民眾施打新冠疫苗。（圖／CFP）

《新民晚報》報導，蔡衛平表示，廣東是最早接種量突破1000萬劑次的省份，截至5月27日24時，已累計接種突破5000萬劑次，含3899萬人，「人口大省已經有4000來萬人獲得了一個針次的疫苗保護，這無疑給抗疫前景帶來了助力。」

蔡衛平指出，目前確診的患者及無症狀感染者中，有部分是接種過國產新冠疫苗的，無論是哪一款，都表現出了對重症預防的突出作用，「他們有些還沒有按照規定流程完成兩個針次的疫苗接種工作，即便如此，只接種了一針，我們也能看到他們在感染後，能夠快速產生抗體。」

▲廣東常備儲備1000萬劑核酸檢測試劑工廠約有10間，可應付大規模疫情爆發情況。（圖／CFP）

此外，面對突如其來的疫情，臨床救治的準備變顯得格外重要。蔡衛平提到，目前廣州市第八人民醫院的一、二號樓已全面用於收治新冠肺炎患者，包括300多張病床，並有6個負壓、層流的ICU重症搶救單元，如呼吸機、ECMO的搶救設備一應俱全。

蔡衛平強調，「除了在湖北疫情最嚴峻時出現過300例以上病人同時住院的情況，國內還沒在其他城市、地區出現過，我們的救治力量是充足的。」

至於大陸應對新冠肺炎疫情爆發，第一道防線便是圈定範圍後進行大規模核酸檢測的普篩，將泥於人群中的無症狀感染者找出，以阻絕確診者外的傳播鏈產生。數據顯示，廣東省常備儲存1000萬劑核酸檢測試劑的生產工廠便有10間左右。

蔡衛平強調，「有了這樣的儲備，諸如廣州市、深圳市這樣的特大型城市，佛山這樣的加工製造業聚集城市，才有足夠的彈藥推進以大行政區為單位的全民篩查。」