快訊／今增13例死亡！60多歲男死亡4天後才確診

▲確診病例表。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布再增13例死亡，這波疫情已經累積125死。值得注意的是，今日新增死亡個案有1名60多歲男性，本身活動史還在調查中，他24日死亡，28日才確診。

指揮中心說明，今(1)日公布國內新增267例新冠確定病例，分別為262例本土個案及5例境外移入個案；另有校正回歸本土個案65例，總計332例；確診個案中新增13例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之262例本土病例，為136例男性、126例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月20日至5月31日。另校正回歸個案65例中，為31例男性、34例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月20日至5月30日。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共327例，以新北市166例最多，其次為臺北市87例，桃園市23例，彰化縣12例，臺中市10例，基隆市8例，宜蘭縣5例，嘉義縣4例，花蓮縣、臺東縣各3例，苗栗縣2例，臺南市、澎湖縣、高雄市及新竹縣各1例。其中253例有雙北活動史，其餘縣市74例中1例有萬華活動史，55例已知感染源，18例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

▲0601新冠肺炎死亡個案表，點圖可放大。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增13例死亡個案（案1757、1993、2580、2786、2993、3145、3546、4102、6517、6562、6932、7483、7793），共計為男性10位、女性3位，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月27日，確診日介於5月17日至5月29日，死亡日期介於5月24日至5月31日。

指揮中心統計，截至目前國內累計522,816例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含488,696例排除)，其中8,842例確診，分別為1,142例境外移入，7,647例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另22例(案530、案1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530、2599、3459、3921、3975、3989、3990、3991、4059、4726、5304、5841、7096、8343)移除為空號。確診個案中137例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。