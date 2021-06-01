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山西公安廳新任書記首亮相　成唯一兼任法院院長的警界高層

▲山西省公安廳書記孫洪山。（圖／翻攝北青報）

▲山西省公安廳書記孫洪山。（圖／翻攝北青報）

記者魏有德／綜合報導

山西省公安廳書記孫洪山昨（31）日首度在公開場合主持會議，他的另一個身份也引起外界熱議。《北京青年報》報導，孫洪山是目大陸唯一一位省級法院院長同時兼任省級公安廳「一把手」的官員。此外，孫洪山曾任中共中央巡視組成員，2018年調任山西後，一直擔任法院系統的高級官員。

公開資訊顯示，孫洪山1968年1月出生，他前期在黑龍江省法院系統工作，歷任黑龍江省林區中級人民法院黨組書記、院長，黑龍江省高院副院長（2013年12月明確為正廳級），黑龍江省高院黨組副書記、常務副院長。

孫洪山調任山西後，主要負責掃黑整治重點項目，他表示，山西法院三年來一審審結涉黑惡案件1645件，二審審結984件，涉黑案件被告人重刑率達54.47%，全國掃黑辦掛牌督辦的任愛軍、陳鴻志、李增虎等7起重大涉黑案件全部審結生效。

在孫洪山任內，山西法院還採取「黑財清底」的創新手法，將罰沒實物資產由省財政廳資產管理中心依法統一處置，財產刑追繳、沒收違法所得執行到位246.2億元，位列全大陸法院第一位。

據悉，孫洪山出任山西省公安廳黨委書記一職，是填補該職務近2個月的空缺。此前，時任山西省副省長、省公安廳黨委書記、廳長劉新雲涉違紀違法遭停職處分，接受審查調查。

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