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思覺失調男模仿《黑道少年》持菜刀砍人致2死　陸法院一審判死刑

▲大陸一名患有思覺失調症的男子，因模仿小說情節砍死2名無辜民眾遭法院判處死刑。（圖／翻攝紅星新聞）

▲大陸一名患有思覺失調症的男子，因模仿小說情節砍死2名無辜民眾遭法院判處死刑。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

陝西一名患有思覺失調症的男子張濤模仿網路小說《黑道少年》，持菜刀隨機殺害1名路人及1名計程車司機，同時砍傷1名無辜婦女，案發後逃入深山被逮。陝西省寶雞市法院近日一審判決出爐，依法以故意殺人罪判處張濤死刑。

▲網路小說《黑道少年》。（圖／翻攝百度）

▲網路小說《黑道少年》。（圖／翻攝百度）

《華商網》報導，一審法院公開開庭審理查明，被告人張濤平時喜愛閱讀網路小說《黑道少年》，受其影響頗深，欲模仿小說中持刀砍人情節，遂於2020年7月5日8時許，從某超市購買不鏽鋼菜刀一把，步行至南大街舒雅賓館門前時，持菜刀朝路邊的被害人高某某頭部、頸部等連砍數刀，致高某某當場倒地。

被告人張濤又持刀追砍站在旁邊的被害人仲某某頭部、頸部、肩部數下，仲某某被砍傷後躲避至路旁某店內，張濤緊追砍殺，被該店店主呵斥後逃離現場。被告人張濤後搭乘計程車向其家中方向逃竄，因車費等問題與司機張某某發生爭執，張濤讓張某某將車開至旁邊小路後，拿出菜刀向張某某頭部揮砍，張某某棄車逃離，張濤追上並再次朝張某某頭面部、頸部、胳膊等處揮砍二三十刀，致張某某當場死亡。

被告人張濤將菜刀清洗後掩埋，將衣物扔進化糞池中，逃入深山躲藏，直至7月8日上午11時許才在一蘋果園廢棄房內被抓獲。

法院認為，被告人張濤患精神分裂症（思覺失調症），在2020年7月5日殺人案中，鑒定為緩解期，為完全刑事責任能力，被告人張濤雖能如實供述自己的罪行，其親屬代為賠償被害人的部分經濟損失，但其犯罪情節特別惡劣，犯罪手段特別殘忍，後果特別嚴重，對其不予從輕處罰，依法以故意殺人罪判處死刑。

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