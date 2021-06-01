快訊／雙北疫情重災區　蘇貞昌裁示：撥發2倍安全儲量防疫物資

▲蘇貞昌今與陳時中等人召開行政院防疫會議，盤點防疫物資。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌院長1日上午邀集衛福部等部會首長召開行政院防疫會議，針對防疫物資盤整、防疫作為強化以及疫苗施打規劃等議題進行討論。為因應疫情較嚴重的雙北地區防疫物資需要，蘇貞昌下令，即日起，雙北的地區醫院所需防疫物資，將由指揮中心直接撥發到位，且撥發兩倍的安全儲備量。

蘇貞昌在今天的會議中除了再次向指揮官陳時中表達感謝，肯定他在這一年多來盡心盡力與整個防疫團隊共同守護台灣，也強調在此疫情嚴峻之際，面對更具傳染力的變種病毒，已要求各部會要從各自的角度，共同分擔指揮官及防疫團隊的工作，一起與國人度過疫情難關。

行政院發言人羅秉成表示，針對近日雙北醫護人員反應防疫物資恐有不足的情形，衛福部就國內防疫物資徵用及撥配情形進行報告，並表示N95口罩、隔離衣等目前數量均相當足夠，也會請相關供應廠商配合全力生產。

為因應疫情較嚴重的雙北地區防疫物資需要，蘇貞昌也下令，即日起，雙北的地區醫院所需防疫物資，將由指揮中心直接撥發到位，且撥發兩倍的安全儲備量；衛福部也原則同意各醫療機構因應目前疫情防治需要，循程序申請調高防疫物資安全儲備量。

羅秉成表示，蘇貞昌在聽取衛福部報告後，也指示若醫療院所確有增加數量的需求，請指揮中心隨時補足。此外，包括酒精等防疫物資的生產與販售，也請財政部、經濟部協調台酒、台糖公司持續提升酒精生產線產能，並請衛福部協調熱點地區周邊的藥局加強鋪貨。