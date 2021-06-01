　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】大同3C防疫最強檔　守護健康一起來

▲▼ 【廣編】大同3C防疫最強檔　守護健康一起來 。（圖／大同3C提供）

圖、文／大同3C提供

防疫首件事就是出門回家後將身上衣物立即脫下換洗。大同變頻溫水洗脫烘滾筒洗衣機(TAW-R122DTG)擁有溫水洗五段溫控，包括90°C高溫洗淨有效滅菌、60°C除螨抑菌防止過敏發生機率、40°C抑臭去油汙還給衣物清新好氣味、30°C溫和洗滌提升洗劑溶解量加強洗淨效果與20°C常溫節能合適洗滌精緻衣物。

維持居家環境空氣清淨，遠離外在汙染亦為一大重點。大同抗霾害雙流新風機(THE-100PE-WI)以“換氧“為概念做室內外空氣交換運行，在排出室內髒空氣時(有害物質甲苯、細菌、CO2等)同時引進戶外新鮮空氣，同時搭配高效濾網，層層過濾花粉、PM2.5、過敏原等有害物質，帶動室內含氧量提升，讓你的家隨時在呼吸。

另大同智慧清淨機系列，搭配智慧WiFi聯網(TACR-1900PE-WI)，可自動偵測空氣品質並有效濾除PM2.5。另亦推具備自動除菌離子的夏普清淨機(FU-G50T-W)、擁有抗敏HEPA濾網(HEPA 13醫療級濾網)的LG 360度雙層空氣清淨機(AS101DSS0)及搭載nanoeTMX健康科技抑制病毒、過敏原、黴菌的國際NanoeX空氣清淨機(F-P50HH)。

防疫行動帶起在家自煮與儲備食材的需求，大同直立式冷凍櫃(TR-200SFH)與大同冷凍箱(TR-205FR-W)擁有200公升以上的大容量，不論是分層或單櫃的形式皆提供儲備食材更靈活的應用選擇。

期間自身健康需靠自我保護與管理。大同3C更備有台灣優紙醫療防護口罩、歐姆龍紅外線耳溫槍(MC-523)、AVIAIR次氯酸水製造機(AVS-191A)等多項自我健康監測與保護商品提供需要的民眾選購。

ET快訊
新婚夜「搶匪闖婚房洩慾」！22歲嫩妻慘遭4男性侵　新郎全程目
沒念大學還談疫苗！焦糖槓上劉寶傑「階級歧視」：不配看你節目嗎
上市公司員工薪資排行曝　第一名不是台積電「年薪419萬」
彎腰「實名制」露半球！　口罩美女身分曝光發文：私訊爆量
彰化花壇直播打麻將！格板＋口罩自認防疫　無社交距離自目糗大

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】大同3C防疫最強檔　守護健康一起來

【廣編】遠百實體速利便 Online「Stay Home」14%回饋輕鬆購

疫情惹禍！黑貓6／3前停送雙北桃竹低溫包裹　新竹貨運也不送5縣市

【廣編】響應班班有冷氣　Panasonic冷氣榮獲全國縣市一致選定

【廣編】中華電信2021數位創新應用系列賽開跑　總獎金477萬等你來挑戰

【廣編】疫情當前yoxi全力相挺司機、保護乘客

萊爾富最新獨家5款冰品！任選2件6折　7-11哈根達斯冰沙買1送1

百元有找爽吃請客樓！超商最新5款星級料理　紅燒牛肉飯軟嫩入味

搶1折夯品趁現在　一整盒岡本20元、NIKE老爹鞋超殺300元有找

門市、線上買都可以！5大通路「蔬菜箱」一次看　還能免費送到家

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

李光洙遭《RM》輪流調侃：還沒下車嗎？　劉在錫二行詩「找車銀優加入」

颱風「彩雲」生成了！將迴轉北上　德基水庫一夜進帳236萬公噸水量

怕兒防疫亂跑！媽出招拉去髮廊「嚕成大光頭」爆哭：不敢出門了

居家神器！日本人發明燒肉跑步機 靠踏步發電...美食、燃脂一次到位

妹子都愛壞男人？越霸道越愛？ 專情男淪工具人...她嫌：太無聊

【廣編】大同3C防疫最強檔　守護健康一起來

【廣編】遠百實體速利便 Online「Stay Home」14%回饋輕鬆購

疫情惹禍！黑貓6／3前停送雙北桃竹低溫包裹　新竹貨運也不送5縣市

【廣編】響應班班有冷氣　Panasonic冷氣榮獲全國縣市一致選定

【廣編】中華電信2021數位創新應用系列賽開跑　總獎金477萬等你來挑戰

【廣編】疫情當前yoxi全力相挺司機、保護乘客

萊爾富最新獨家5款冰品！任選2件6折　7-11哈根達斯冰沙買1送1

百元有找爽吃請客樓！超商最新5款星級料理　紅燒牛肉飯軟嫩入味

搶1折夯品趁現在　一整盒岡本20元、NIKE老爹鞋超殺300元有找

門市、線上買都可以！5大通路「蔬菜箱」一次看　還能免費送到家

李榮浩提前送生日驚喜　楊丞琳喜收「2寶貝」甜喊：謝謝李先生❤️

aespa Karina平口小可愛是口罩！　網掀出原價：造型師好神奇

味全二軍也在斗六練　棒協：中華隊下午練習不會接觸

車銀優帥氣駕馭農村服！坐超大台拖拉機…粉絲喊：想一起種田

里約金牌馬琳左膝韌帶撕裂本周開刀　基本無緣東京奧運拚連霸

連喪葬業也傷痛　他曝「最孤獨死亡」：我在負壓病房而你在隔離

國台辦：積極協助台灣有關方面與上海復星接洽

布蘭特原油價格站上每桶70美元　全球石油需求正在積極復甦！

【廣編】反映疫情爆發前市況！六都5月房市交易量月增9.9%　1-5月交易量年增24.1%

大同前董座林蔚山　入監服刑更審還判須賠公司22億餘

麵線店正妹引暴動！彎腰收碗曝超胸上圍　驚人斜槓月收50萬↑

消費熱門新聞

黑貓、新竹貨運停送部分縣市低溫包裹

美式賣場「獨賣洗衣精」優惠

有買1送1！漢堡王「激省券」開吃了

來「片」奶茶嗎？超吸睛「奶茶棉」成話題

超商「外送、門市咖啡優惠」一次看

下單7天等不到貨　PChome遭諷出不了貨

超商最新獨家5款冰品！任選2件6折

寶僑、家樂福推優惠挺多元家庭

免費宅配！超商賣場「蔬菜箱」一次看

5大通路「蔬菜箱」一次看！

大成醇粹雞精大容量高CP值被推爆

百元有找爽吃請客樓！超商5款星級料理

打不到新冠肺炎疫苗怎麼辦？

摩斯聯名微熱山丘！全新鳳梨冰飲

更多熱門

相關新聞

這場聚會代價84萬！台南職業賭場13人群聚下場慘

這場聚會代價84萬！台南職業賭場13人群聚下場慘

全國疫情警戒第3級，佳里分局於5月27日於西港區後營查獲職業賭場，涉及賭博且室內聚集13人，核已違反嚴禁室內5人以上之聚會規定，案件移送衛生局辦理裁罰，衛生局立即裁罰負責人及賭客共84萬元。

宅在家防疫屎尿沾床單　3招解決毛孩如廁

宅在家防疫屎尿沾床單　3招解決毛孩如廁

美髮美甲美容業者要落實防疫！

美髮美甲美容業者要落實防疫！

台南第2波疫苗1.6萬劑　擴及防疫清消人員、殯葬業

台南第2波疫苗1.6萬劑　擴及防疫清消人員、殯葬業

關鍵字：

大同3C防疫居家家電

讀者迴響

熱門新聞

快訊／護理師遭砍生涯恐毀　學姐：20幾歲右手韌帶都斷了　

快訊／朱學恒送4盆「喪禮花籃」給疫情指揮中心

快訊／郭台銘「500萬劑BNT」文件完成　曾馨瑩成功送件

即／桃園開首槍！美容、美髮、美甲4日起停業至14日

快訊／再增13死！今增262例本土、65例校正回歸

陳冠希被爆「趁秦舒培懷孕」約炮！女網友曝私訊

郭台銘花100億購BNT疫苗！李秉穎驚曝：聽說快過期了

快訊／基隆大廈管理員每天上班　發病15天才確診

柯文哲嘆：高端疫苗股票跌停　蔡英文就出現了

想回家穿喜歡的衣服…確診男離世火化　妻抱衣痛哭

揮刀砍護理師！雙和確診男嗆：留活命很好了

郭彥甫感冒先做新冠篩檢　結果2小時出爐

醫幫確診婆婆視訊：這可能是妳跟先生最後一句話

快訊／通姦罪違憲！　立法院三讀刪除《刑法》第239條

九頭身D奶茶花女美背曝！逃彰化日賺1.8萬

更多

最夯影音

更多
陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦
盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面