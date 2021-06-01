【廣編】大同3C防疫最強檔　守護健康一起來

圖、文／大同3C提供

防疫首件事就是出門回家後將身上衣物立即脫下換洗。大同變頻溫水洗脫烘滾筒洗衣機(TAW-R122DTG)擁有溫水洗五段溫控，包括90°C高溫洗淨有效滅菌、60°C除螨抑菌防止過敏發生機率、40°C抑臭去油汙還給衣物清新好氣味、30°C溫和洗滌提升洗劑溶解量加強洗淨效果與20°C常溫節能合適洗滌精緻衣物。

維持居家環境空氣清淨，遠離外在汙染亦為一大重點。大同抗霾害雙流新風機(THE-100PE-WI)以“換氧“為概念做室內外空氣交換運行，在排出室內髒空氣時(有害物質甲苯、細菌、CO2等)同時引進戶外新鮮空氣，同時搭配高效濾網，層層過濾花粉、PM2.5、過敏原等有害物質，帶動室內含氧量提升，讓你的家隨時在呼吸。

另大同智慧清淨機系列，搭配智慧WiFi聯網(TACR-1900PE-WI)，可自動偵測空氣品質並有效濾除PM2.5。另亦推具備自動除菌離子的夏普清淨機(FU-G50T-W)、擁有抗敏HEPA濾網(HEPA 13醫療級濾網)的LG 360度雙層空氣清淨機(AS101DSS0)及搭載nanoeTMX健康科技抑制病毒、過敏原、黴菌的國際NanoeX空氣清淨機(F-P50HH)。



防疫行動帶起在家自煮與儲備食材的需求，大同直立式冷凍櫃(TR-200SFH)與大同冷凍箱(TR-205FR-W)擁有200公升以上的大容量，不論是分層或單櫃的形式皆提供儲備食材更靈活的應用選擇。

期間自身健康需靠自我保護與管理。大同3C更備有台灣優紙醫療防護口罩、歐姆龍紅外線耳溫槍(MC-523)、AVIAIR次氯酸水製造機(AVS-191A)等多項自我健康監測與保護商品提供需要的民眾選購。