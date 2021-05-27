水煎包女員工搭客運回雲林...與前夫雙雙確診　同車乘客2人失聯

記者蔡佩旻／雲林報導

今日疫情全國新增本土667 例(含校正回歸)，雲林縣新增1例累計共10例，雲林縣政府27日下午直播公布相關資訊，雲林縣長張麗善表示，案例6547為72歲男性居住古坑鄉，感染源為原本居住新北的前妻案6645(新北市)，前妻17日搭客運回雲林同住，案例6547在22日身體不適採檢確診後，才發現前妻早已染疫。

▲確診個居家及足跡週遭均已擴大範圍確實完成清潔消毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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張麗善說明，案例6547為73歲男性，居住古坑鄉麻園村，5月17日原本在新北市三重區於市場賣水煎包的前妻搭日統客運南下回到雲林同住，案6547在5月22日突然感到急喘、胸悶、發燒及咳嗽，5月24日曾到診所就醫，5月26日因症狀未緩減，由119送醫採檢，在同日5月26日確診。

▲雲林縣政府27日下午公布個案6547確診關聯圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案6547(雲林縣古坑鄉)男子於雲林縣共場所活動史：

5月19日9:00-11:00 斗六西市場 5月19日11:00-11:10 住家（古坑鄉麻園村）

5月19日 下午在住家未出門

5月20日 未出門

5月21日 有外出(調查中)

5月22日 上午斗南第二公有市場

5月22日 下午未出門

5月23日時間調查中，斗南第二公有市場

5月23日時間調查中，冷氣行

5月23日時間調查中，住家

5月24日8:30-9:00 診所就醫

5月24日下午 住家

5月25日上午斗六西市場

5月25日上午斗南第二公有市場

5月25日下午住家

5月26日08:30-08:40 醫院

5月26日10:00之後由119送院採檢檢治療

衛生局表示，目前此案6547所接觸者，匡列居家隔離2人、自主健康監測22人，其餘持續續查，有進一步資料補充更新。如民眾若曾出入相關場所或與個案有接觸,請進行自我健康監，於6月9日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀請打縣府1999專線，將速安排指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸自行就醫。

▲案6547(雲林縣古坑鄉)男子於雲林縣共場所活動史。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局長曾春美補充說明，「案6547先生採檢後CT值為23.8，案6645太太的CT值是24.2，以病毒量來看的話，我們認為感染源還是由這位太太從新北所帶回的病毒」。案6645所搭乘客運乘客含司機共有6人，全數需居家隔離，惟有2人尚未聯絡到，目前持續追查中。

而案6547的感染源為其前妻案6645，為70歲女性，平時居住於新北市三重區，於市場販賣水煎包，5月16日搭乘日統客運（車號971-FS）南下雲林，返回古坑鄉麻園村與前夫(案6547)同住，5月17日開始有咳嗽、喉嚨癢、頭痛等症狀，5月18日至診所就診後症狀緩解，直到5月26日因前夫確診，立即在衛生局安排下至醫院採檢，同日5月26日確診。

案6645(新北市)婦女於雲林縣共場所活動史：

5月16日10:00 日統客運斗六站（搭乘車輛971-FS)(斗六市大同路23號)

5月16日上午 斗六西市場

5月16日下午 住家(古坑鄉麻園村)

5月17日未出門

5月18日10:00-11:00 診所就醫

5月19日9:00-11:00 斗六西市場

5月20日未出門

5月21日未出門

5月22日未出門

5月23日上午 斗南鎮第二市場

5月23日下午 住家

5月24日未出門

5月25日未出門

5月26日15:00 前夫確診後送醫採檢確診治療

▲案6645(新北市)婦女於雲林縣共場所活動史。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局表示，目前此案6645所接觸者，匡列居家隔離6人、自主健康監測6人，其餘持續續查，有進一步資料補充更新。如民眾若曾出入相關場所或與個案有接觸,請進行自我健康監，於6月1日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀請打縣府1999專線，將速安排指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸自行就醫。

▲雲林縣政府27日下午直播公布雲林確診個案在＋1，累計共10件確診案例。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣至27日公布確診個案統計及分佈鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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