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端午連假高鐵砍班「只剩464班次」　自由座全改對號座6／2開賣

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,搶票,大眾運輸,高鐵自動售票機,連假,雙鐵,春節疏運。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵端午連假只開行464班次。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

高鐵衡酌旅客端午返鄉需求，並落實防疫措施，經審慎評估後決定調整端午節假期疏運（6/11~6/15，共計5天）期間開行班次，由原832班次調至464班次；同時，配合三級警戒延長及相關疏運規劃，自6/9起將維持現行全車對號座措施，直至6/15日端午疏運結束止。

為此，高鐵除將主動通知被取消車次之旅客並協助退/換票外，疏運期間各車次原自由座車廂亦將改為對號座銷售，自6/2（三）凌晨零時起開放預購，敬請仍有乘車需求的旅客提早訂位購票。高鐵表示，正持續觀察疫情變化，配合政府防疫政策，規劃6/15後之各項營運服務措施，預計於端午節假期前儘速對外公布。

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▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,搶票,大眾運輸,高鐵自動售票機,連假,雙鐵,春節疏運。（圖／記者李毓康攝）

▲端午連假高鐵砍班，將主動通知被取消車次的旅客並協助退/換票外，疏運期間各車次原自由座車廂亦將改為對號座銷售。（圖／記者李毓康攝）

特別提醒旅客，端午疏運班次調整後，每小時基本仍維持至少南下、北上各2班次的旅運服務，分別為一班直達列車（包含部份增停台南站之車次）以及一班停靠沿途各站之列車；各疏運尖峰時段每小時更仍提供6至7班次以上的旅運服務，以充分滿足旅客返鄉之需求，並落實防疫措施。

另為釋出原自由座座位，系統必須進行相關設定作業，高鐵6/1（二）晚間21時至24時，高鐵站外售票通路（含網路訂位系統、高鐵合作便利商店、行動購票「T Express」、語音訂位系統）與站內售票通路（售票窗口、自動售票機）亦將暫停端午節假期疏運（6/11~6/15）之票務作業，但仍可進行其他時間之各項票務服務，敬請旅客特別留意。

此外，針對付款期限至6/1晚間24時為止之已訂位車票，高鐵公司將自動展延付款期限至6/2，以保障旅客權益不受影響。

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,搶票,大眾運輸,高鐵自動售票機,連假,雙鐵,春節疏運。（圖／記者李毓康攝）

▲端午連假高鐵砍班，將主動通知被取消車次的旅客並協助退/換票外，疏運期間各車次原自由座車廂亦將改為對號座銷售。（圖／記者李毓康攝）

因應端午疏運期間取消部分車次，高鐵將針對購買被取消車次車票且有留下聯絡方式之旅客，主動透過電子郵件或簡訊發布通知，並將依旅客需求協助辦理退票或改訂其他車次。若旅客未及於乘車前改訂其他車次，站務人員將於現場協助退換票或改搭當日最近車次。

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