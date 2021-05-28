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客運司機只能領基本薪！提「3訴求」崩潰喊：沒錢養家還怕染疫

▲▼新北板橋轉運站在經過三周的是營運後，於4/8正式營運為旅客服務。新北市長侯友宜偕同國光客運在內多家客運業者，共同主持啟用典禮。（圖／記者湯興漢攝）

▲受疫情衝擊，客運旅客大減八成。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

全台產業受到新冠肺炎重創，生計都大受影響，行政院近日規劃紓困專案，盼能協助產業度過難關。客運司機提出三大點訴求，希望這次的紓困計畫可以直接對司機給予補助、提供無息貸款、讓司機先打疫苗等，否則司機每月薪水幾乎剩不到一半，根本都繳不起貸款。

台灣汽車客運產業工會理事范光明表示，客運司機是冒著極高的染疫風險出勤，客運、公車不像計程車可以選客人，若不幸載送到確診客人，一被匡列就必須隔離14天無法工作，對自己、家人都是雪上加霜。

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受到疫情影響，搭乘客運的旅客數大減8成，客運司機原本每月薪資可能5到6萬，如今都只能領2到3萬的基本薪資，根本難以養家、繳貸款，且多數客運司機都是中高齡，也是家中經濟支柱，若不幸染疫，後果難以設想。

▲▼新北板橋轉運站在經過三周的是營運後，於4/8正式營運為旅客服務。新北市長侯友宜偕同國光客運在內多家客運業者，共同主持啟用典禮。（圖／記者湯興漢攝）

▲客運司機無奈表示，不只收入銳減，還要冒著染疫風險出勤。（圖／記者湯興漢攝）

范光明表示，希望這次的紓困計畫能直接對司機補助，不要像過去都是先提供紓困金給業者，再由業者自行運用。他提出三點訴求，第一，希望司機都能列入接種疫苗優先族群。第二，希望政府每月提供司機補貼。第三，希望提供司機無息貸款。

范光明表示，客運司機也是防疫第一線，不只身為大眾運輸的一環，有時還要肩負防疫公車、防疫客運等任務，他無奈表示，連清潔員都算是第一線人員，必須面對大量不特定旅客的客運司機也該算入，對於司機而言，每次出勤都是一種冒險，身心可說是飽受煎熬。

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關鍵字：

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