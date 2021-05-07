陸長征5B火箭殘骸「被失控」　環時批外媒：偽命題

▲大陸長征5B火箭搭載太空站核心艙於海南文昌基地發射升空。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸長征5B火箭殘骸完成任務後近日將返回地球，不過，外界直指「失控」墜回地球的部件是「射後不理」的做法，引起不少人批評。對此，《環球時報》特別發文稱，不管是哪國的火箭殘骸都不存在「可控」的概念，「所以說中國長征五號B火箭殘骸失控，本身就是個偽命題。」

▲大陸長征5B火箭殘骸近日將返回地球。（圖／CFP）

《環球時報》報導，運載火箭在完成運送任務後，在大氣層外運行的火箭殘骸由於本身已經失去動力，甚至可能結構都出現損壞，因此不管是哪國的火箭殘骸都不存在「可控」的概念。

不過火箭殘骸的大部分結構會在重返大氣層時的高溫中燃燒殆盡，剩餘部分只有極小的可能對地面造成威脅。到目前為止，全球還沒有出現過任何火箭殘骸或太空垃圾重返大氣層後擊中人類的先例。

▲美國Space X公司的「獵鷹9」火箭。(圖／達志影像／美聯社)

至於外界提及美國Space X公司的「獵鷹9」火箭第一級是「可控回收」，則是和長征5B火箭殘骸不同。據了解，「獵鷹9」火箭第一級的分離高度還不到80公里，根本沒出大氣層，而進入太空的「獵鷹9」火箭第二級，美國Space X公司在2018年就明確表示，因為技術難度和成本問題，「徹底放棄再利用的想法」。

按此次外媒的標準，「獵鷹9」火箭第二級也是太空中的「失控火箭殘骸」。此外，長征5B採用一級半構型，也就是用一級火箭將太空站核心艙直接送入軌道。也就是說，長征5B火箭殘骸，其實就相當於長征5B火箭「第一級」，全球還沒有國家有能力回收體積龐大的火箭第一級。

雖然長征5B火箭殘骸看起來體積相當巨大，但本身結構是「皮薄餡多」，內部燃料在發射過程中消耗後，剩餘的火箭殼體質量並不大，且以鋁合金為主的殼體很容易在大氣層中焚毀。