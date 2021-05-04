21噸重長征5B火箭核心近日墜返地球　今深夜通過台灣上空

▲大陸長征5B火箭搭載太空站核心艙於海南文昌基地發射升空。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸長征5B火箭完成搭載太空站核心艙進入運行軌道任務後，何時再度重返地球引起外界關注。不過，科技新聞網站透露，火箭核心段現在處於軌道上，由於和大氣層的相互作用不斷增加，「可能在接下來的幾天或幾週內不受控制地重新進入地球，有可能降落在有人居住的地區。」

▲大陸長征5B火箭完成任務後，外界關注將以何種方式返回地球。（圖／CFP）

《SPACE NEWS》報導，美軍方用來追蹤太空船及太空中其餘物體的地面雷達已經探測某個物體，並命名為2021-035B，長30公尺，寬5公尺的長征核心段目前位於170x372公里的高空軌道上，其每秒移速超過7公里。

▲長征5B火箭在軌道繞行，將於4日深夜23時通過台灣上空。（圖／翻攝活動衛星軌道數據動態網站）

此外，活動衛星軌道數據動態顯示，長征5B火箭運行軌跡將於今（4）日深夜23時45分左右通過台灣上空，另據民間觀測人士測到的現象，火箭核心正出現規律的閃爍，代表該火箭正在翻滾，因而判斷其已不受控制。

報導稱，長征5B火箭核心段何時何地降落仍無法預測，由於它約每90分鐘繞地球一周，因此再入（大氣層）時間即便只有相差數分鐘，仍會導致再入點相距十萬八千里。

數據顯示，長征5B核心段的軌道傾斜角度為41.5度，代表火箭繞行時經過的軌道北至美國紐約，西班牙馬德里和大陸北京的北邊，往南則到達智利的南方和紐西蘭的惠靈頓等地，也就是說，火箭核心段可在此範圍內的任何位置重新進入大氣層。

▲大陸長征5B火箭傳出將不受控墜回地球。（圖／CFP）

火箭核心段進入大氣層後，還有可能發生經高溫燃燒後，火箭碎片掉落到海中或無人居住的區域，但是不可否認的是，也有可能掉落在有人居住的區域，並存在對民眾或財產造成損害的風險。

長征5B火箭於2020年5月首次發射升空時，其第一節於6天後墜回地球，其碎片墜入大西洋。不過，當時也有專家分析，若碎片未在重返地球時於大氣層被高溫燒毀，且比原訂時間早15至30分鐘墜落，碎片將會砸中美國本土，造成未知的傷害。