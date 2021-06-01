新北3.9萬劑疫苗全給醫護警消！　侯友宜：新北7917警施打率達90%





▲侯友宜視察警消打疫苗進度。（圖／侯友宜）

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心31日表示，此批疫苗分配給疫情重災區雙北市，目前已配送包含新北市3.9萬劑、台北市3.5萬劑。其中，新北市加速醫護、警察、消防員施打，市長侯友宜1日表示，預計一、二、三類人員100%全數打完。

至於第二批8000劑「新北警察專用疫苗」，新北警共有7,917名員警，統計到6月1日止，今日將有6700名同仁施打疫苗，近9成施打率，後續預估二天內能將有意願施打疫苗的同仁，全部施打完畢。

侯友宜上午表示，中央撥了3.9萬劑疫苗給新北市政府，要給一、二、三類的同仁施打，包括醫護、警消，他們站在第一線值勤非常的辛苦，風險很高，希望能夠100%讓第一線的執勤警消醫護都打到疫苗。

侯友宜也說，上一批1.8萬劑已經全數打完，因為醫護同仁往往在第一線，在工作的同時，經常為了照顧別人，而忘了自己，精神令人可佩，所以在施打上，必須要考量，讓他們在工作空檔時間來施打。

此外，針對板橋江子翠大型的疫苗、快篩站，台北市長柯文哲質疑做法無科學根據，侯友宜回應，板橋區是疫區的重中之重，所以從一開始就不斷地設快篩站，就是希望能夠把陽性確診個案從社區中找出來，因此又增加更大型的快篩站，也就是希望在熱區中，快速找到更多的確診者。

侯友宜強調，尤其現在的板橋熱區快篩站，未來只要疫苗一進來，就會改成疫苗的接種站，所以這些經費完全不會浪費，用在熱區、用在轉換的空間可以一個站兩個用法，讓使用效率能夠大幅提升。