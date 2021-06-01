馬克宏宣布已注射疫苗　法國加速施打！料接種人數10日將破3000萬

▲法國總統馬克宏宣布，自己和妻子已接種新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）6月1日在推特發布了一個簡單的po文，「接種了！（Vacciné）」，宣布自己已成功接種新冠疫苗。他隨後也在推特呼籲民眾，儘早上網預約疫苗注射，以保護自己與所愛之人。

Comme Brigitte et moi, comme 25 millions de Français déjà, vaccinons-nous ! Pour nous protéger, pour protéger nos proches. Prenez rendez-vous sur https://t.co/tWTeKkRasd. https://t.co/S5ATCvssiS — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 31, 2021

綜合法媒報導，曾與妻子布里吉特（Brigitte Macron），同時在去年12月染疫的馬克宏，在獲得醫生許可後，已於當地時間5月31日接受疫苗注射。不過，馬克宏並未透露，自己接種的是哪種疫苗。

馬克宏在接種後po文指出，「就像我和布里吉特一樣，就和2500萬已接種的法國人一樣，讓我們一起接種疫苗吧！為了保護自己、為了保護我們所愛之人，請儘早上網預約疫苗。」

▲馬克宏與妻子曾於去年12月染疫。（圖／路透）

接種進度較其他歐洲國家來得慢的法國，一直在積極推動接種計劃。法媒報導，法國所有年滿18歲的成人，自6月1日起，只要上網預約，就可以接種疫苗。由於民眾接種疫苗的意願逐漸提升，該國預計將在6月10日達到3000萬人接種1劑疫苗的目標，比原定日期提前了5天。

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