藥師可先打疫苗？北市打臉黃昭順：非第一線人員「不列此波施打名冊」

▲台北市議員梁文傑。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／台北報導

前國民黨立委黃昭順並非第一線醫護人員，不過卻有民眾直擊，她被帶到義大大昌醫院接種新冠疫苗，儘管她本人聲明，是藥師身分，只是登錄在台北市，不過台北市議員梁文傑表示，自己詢問過北市衛生局，如果不是醫院或檢疫所第一線人員，不會列入施打名冊。

梁文傑5月31日於臉書表示，自己和北市衛生局詢問並確定，「就算黃昭順現在有執業或開藥房，如果不是在醫院或檢疫所的第一線人員，這一波是不會列入施打名冊的。」

「請問黃昭順有在哪裏第一線服務呢？」梁文傑質疑，自己這幾天接到最多的電話，就是詢問哪裡可以打疫苗，「我都說現在都管制，只能等開放到自費才行，原來可以這樣處理。」

關於黃昭順耍特權爭議，起於有民眾爆料指控，5月30日看到前立委黃昭順被帶進義大大昌醫院私下打疫苗，該民眾質疑，黃昭順並非第一線醫護，怎麼會在疫苗管制時間內和醫護搶疫苗，認為是「耍特權」。

黃昭順則解釋，「本身是現職藥劑師屬於醫護人員，本來就納入施打範圍，但因為我施打造冊在台北，所以就詢問醫生可否在高雄施打，醫生說照規定是不可以，但可以就近用疫苗注射後正常的剩餘量先幫忙施打，免得南北奔波增加感染的風險，並且有提醒台北就不需要再打了。」