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新加坡為擴大接種覆蓋率：將允許私人醫療業者申請引進疫苗

▲▼ 莫德納,Moderna,疫苗 。（圖／路透）

▲包括莫德納疫苗在內，新加坡允許私人醫療業者申請引進國外疫苗。（圖／路透）

文／中央社記者侯姿瑩新加坡31日專電

為提高COVID-19 疫苗接種覆蓋率，新加坡衛生部長王乙康今天表示，將允許私人醫療業者申請引進獲世界衛生組織批准使用的疫苗，包括中國國藥集團（Sinopharm）研發的疫苗。

此外，隨著新加坡持續推動2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種計畫，衛生部表示，超過40萬名的當地學校及高等教育學府學生明天起可陸續預約接種。

王乙康今天在新加坡跨部門抗疫工作小組線上記者會宣布，衛生部將允許私人醫療業者透過既有的特別採用程序（Special Access Route）管道，引進世衛緊急使用清單上的COVID-19疫苗，以擴大接種覆蓋率。

目前已列在世衛緊急使用清單上的疫苗包括美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech研發的疫苗，以及英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）、美國莫德納（Moderna）、嬌生集團（Johnson & Johnson）、中國國藥集團的疫苗。

新加坡先前採購Pfizer-BioNTech、莫德納及中國科興（Sinovac）疫苗，目前已批准使用Pfizer-BioNTech及莫德納。新加坡於2月底接收首批科興疫苗，但衛生科學局至今尚未批准使用。

王乙康表示，當科興疫苗獲得世衛批准，新加坡當地醫療業者也可向星政府申請使用已運抵新加坡的20萬劑科興疫苗，為那些想接種這款疫苗的人施打。

他回應媒體詢問時也說，經由特別採用程序引進的疫苗，主要仍是提供新加坡居民使用，疫苗價格由私人醫療業者決定。

人口約570萬人的新加坡自去年底啟動疫苗接種計畫，優先為醫療及前線人員、70歲以上的年長者施打，隨後逐漸擴及其他年齡層的接種對象，目前輪到40歲至44歲的民眾接種。根據衛生部數據，截至5月30日，近230萬人已接種至少一劑，其中170萬人已接種2劑。

下一階段的接種對象是學生。新加坡教育部長陳振聲表示，教育部希望利用6月的學校假期，盡快為學生接種疫苗。

教育部指出，研究顯示，輝瑞、莫德納疫苗分別可讓12歲及以上、18歲及以上者安全使用。

另外，衛生部宣布，經專家評估相關資料後，決定放寬限制，讓孕婦、正在餵母乳的婦女登記接種輝瑞、莫德納疫苗。

衛生部也說，若疫苗如期抵達的話，預計6月中可開始接受39歲及以下的成人登記接種，由於這個年齡層的人數眾多，將優先開放新加坡公民登記。

新加坡政府先前表示，規劃為所有健康狀況符合接種資格的新加坡公民及長期居民（包括永久居民及長期准證持有者）免費接種疫苗。

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