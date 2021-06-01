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蔡英文2009年呼籲採購「國際疫苗」　李艷秋：蔡主席打臉蔡總統

▲總統蔡英文親上火線說明疫苗進度與防疫工作▼ 。（圖／翻攝直播）

▲國產疫苗沒有經過第三期臨床試驗，讓總統蔡英文親上火線回應 。（圖／翻攝直播） 

記者林彥臣／綜合報導

國產疫苗沒有經過第三期臨床試驗，將在未來開放施打，引發正反兩派意見戰翻，甚至連總統蔡英文都親上火線，解釋疫苗爭議發表談話。對此資深媒體人李艷秋就發現了，2009年的蔡英文曾向馬政府呼籲購買國劑疫苗，如同「2009年的蔡主席，打臉2021年的蔡總統」。

李艷秋引用《中央社》2009年報導指出，「民進黨主席蔡英文表示，為了因應H1N1可能的大流行，政府應盡速排除採購法的限制，向國外採購疫苗和克流感藥物」。

報導指出，「她認為，為免國光疫苗在臨床實驗發生狀況，政府必須先行向國際市場採購疫苗」。

李艷秋表示，不知道2021年的蔡總統認為現在的COVID-19和當年的H1N1相比嚴重度如何？蔡總統認為當時要排除採購法以取得國際藥品，現在卻不放寬法令，讓民間也能向國際採購疫苗呢？

▲▼李艷秋。（圖／翻攝自Facebook／李艷秋的新聞夜總會）

▲資深媒體人李艷秋發現，2009年的蔡英文曾呼籲馬政府應該購買國際疫苗，現在等於自打臉。（圖／翻攝自Facebook／李艷秋的新聞夜總會）

李艷秋指出，蔡總統擔心國產疫苗有問題，應該未雨綢繆，向國際買疫苗，現在卻說國家疫苗是國家戰略優先項目，非要大家打國產呢？

李艷秋說，當時蔡主席會憂心國產疫苗可能出狀況，現在大家質疑更多的時候，卻擺出一副「給我國產，其餘免談」的傲慢態度呢？還要求大家預約施打兩個月後的國產疫苗，是要預約空氣嗎？

李艷秋最後想問蔡總統，「給民眾打國際認證的疫苗，有這麼難嗎？還有，早點給大家打疫苗，有這麼難嗎？」

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