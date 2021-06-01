「在家戴口罩是什麼生活？」　盧秀燕：6月給全民注射疫苗！

▲台中市長盧秀燕。（圖／台中市政府提供）

政治中心／台北報導

國內新冠肺炎疫情爆發至今，中央遲未解決各縣市疫苗短缺窘境，台中市長盧秀燕31日罕說重話呼籲中央「不要再畫大餅」，儘速配發疫苗予台灣2300萬人民；她強調，就算要她「跪求中央」，都要為民請命，6月就給全民注射疫苗，別讓國人膽顫心驚過生活。

台中市政府31日召開流行疫情指揮中心線上記者會，盧秀燕於會中說明，「全民打疫苗是疫情唯一解方」為何台灣疫苗這麼少？連第一線醫護警消人員都缺疫苗，更何況各行各業全民，嚴正向中央質問「蔡總統，疫苗呢？蘇院長，疫苗呢？中央CDC，疫苗呢？」

盧秀燕進一步說，因為沒有疫苗，台灣民眾過著膽顫心驚的生活，每天都痛苦不堪，怕會染疫；為了避免傳染，甚至必須請市民在家也要落實防疫戴口罩，這是什麼生活？孩子沒辦法上學；醫護人員壓力相當大瀕臨崩潰；許多行業被迫關門大吉，民眾沒有收入、沒辦法養家活口。

盧秀燕提到，台灣出現疫情已經1年半，全國有2300萬人，但現在全國發給各縣市的疫苗僅不到80萬劑，這樣的生活，還要過多久？呼籲中央「別再畫大餅」，趕快給民眾打疫苗。

「防疫像與病毒賽跑」，盧秀燕強調，中央日前配發台中市第二批疫苗1萬7500劑一到貨，台中市府連夜配送、抓緊時間優先提供醫護人員、警消等第一線防疫人員接種，今天已是5月最後一天，她要再次為民請命，就算「跪求中央」，都要拜託6月給全民注射疫苗，以最快速度鞏固防疫網。