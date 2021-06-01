台灣買疫苗要量小便宜供貨快　律師：我如果是藥廠就叫你滾

記者黃翊婷／綜合報導

台中市長盧秀燕昨日（5月31日）在記者會上罕見動怒，連連嗆聲總統蔡英文，「疫苗呢？」律師林智群同日晚間在臉書PO文表示，現在全世界都在搶疫苗，各國不是比量大就是比價高，台灣卻要求量小、便宜、供貨快，「我如果是藥廠，就叫你滾了。」

▲台灣目前面臨疫苗短缺問題。（圖／記者李毓康攝）

盧秀燕在記者會一開始就連問兩次，「疫苗少得可憐，全民打疫苗是唯一解方，我請問蔡總統、請問行政院長、請問指揮中心，疫苗呢？」況且全國各縣市配發到的疫苗，加總起來只有70、80萬劑，幾乎等同全民沒有疫苗，「這太過離譜了，我在這邊呼籲蔡總統，6月份務必讓全民打疫苗。」

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不過，律師林智群在臉書PO文中提出不同看法，他認為，現在全世界都在搶疫苗，要搶贏別的國家，比的是量大、價高，要不然就要拿人民當白老鼠或是靠關係，結果還有人擔心台灣疫苗買貴了。

林智群指出，在「絕對賣方市場」之下還想擺架子，台灣要的疫苗量小、便宜還要供貨快，「我如果是藥廠，就叫你滾了」，中央疫情指揮中心指揮官陳時中是在一堆人掣肘的情況下洽談疫苗，「請問一下，他談到的疫苗能快嗎？」