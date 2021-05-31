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船長12分鐘發出「8道命令」！埃及官員指控長賜號：犯致命錯誤

▲▼ 長賜號,長賜輪,長榮。（圖／達志影像／美聯社）

▲長榮貨櫃輪長賜號淺蘇伊士運河，埃及官員具體指控。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

「長賜號」（Ever Given）3月卡住埃及蘇伊士運河後，遭蘇伊士運河管理局（SCA）扣留，並索賠5.5億美元，但雙方在賠償金額遲遲無法達成共識。對此，有埃及官員近日提出具體指控，認為是長賜號船長犯下致命錯誤，導致失去了對貨輪的控制，並撞上了重要水道的河岸，才釀成這次事件。

根據《華爾街日報》報導，蘇伊士運河管理局（Suez Canal Authority、SCA）首席調查官謝沙（Sayed Sheisha）表示，長賜號在進入水道後，船隻劇烈搖擺，「期間船長在12分鐘內發出了8道命令，試圖把船身重新擺正，但最後仍卡在運河岸邊。」

▲▼長榮長賜號。（圖／路透）

▲長榮長賜號於3月23日在蘇伊士運河擱淺6天。（圖／路透）

謝沙指出，長賜號進入運河航道後，船身就偏向運河右方，船長曾試圖把貨輪控制回河道中央，不過他卻加快速度，導致這艘船最終卡在運河東岸，「船長在事故發生期間的12分鐘內，曾提出了8項要求，不過他應該降低速度而不是增加，顯示他在這樣的情況下也感到很困惑。」

目前，運河管理局已將賠償金從9.16億美元降低至5.5億美元，其中包括釋放船隻的2億美元保證金，其他款項得以分期支付，但船東「正榮汽船」仍只願支付1.5億美元賠償金，差額相當大，造成談判僵持不下。埃及法院29日在為期6日聽證會後，將審判推遲至6月20日，給予雙方時間進一步談判。

▲▼ 長榮貨輪長賜號救援畫面。（圖／SCA）

▲運河管理局與船東相關賠償金仍未談攏。（圖／SCA）

長賜號船東的律師阿里（Ahmed Abu Ali）表示，SCA在惡劣天氣仍允許長賜號進入運河是錯誤的決定，因此無法證明長賜號有任何過錯。另外，他還向法庭呈交錄音，顯示SCA的引水人與控制中心對是否允許長賜號進入運河出現分歧。

對此， SCA導航控制部負責人賽義德（Mohamed El-Sayed）則認為，在長賜號通過前，已有12艘船隻通過運河，因此排除了天氣惡劣造成事故的主要原因。

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