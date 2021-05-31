老闆考數學難題「解開就給內用」　神人算出來了！網見詳解全傻眼

▲數學老師不服輸。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

防疫期間，絕大多數的店家都遵守規定，禁止客人內用，但是就有老闆掛上紅布條開玩笑，說顧客解開他的題目「才可以內用」。原本該張照片僅被當成哏圖流傳於各大臉書社團，想不到稍早竟有一名數學老師不服輸，將解答和步驟寫滿一張A4紙，讓不少網友紛紛驚呼，「讓年輕的老闆上一課」、「好狂喔」。

日前有一家咖啡店在門口掛了紅布條，寫道「疫情期間，解開的人才可以內用。」上頭列了一道高等數學題目，在沒有使用工程計算機的情況下，若沒有學過相關公式、算法，恐怕很難解出來，因此，老闆也打趣的說，「放棄吧，外帶幫你打9折！」

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▲真的解出來啦！（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

不過，這道題目卻引起一名數學老師的興趣，他在臉書社團「爆廢公社」上發文表示，雖然防疫期間，他絕對遵守規定不內用，但是身為數學老師的他「堅持不服輸」，一定要算是解答才肯罷休。從他貼出的照片可見，他將計算公式詳列在A4紙上，成功算出該道題目的答案為「圓周率」。

不少網友看到數學老師認真解題後，紛紛留言回應，「還是數學老師強」、「老闆：請請請就座」、「詳解都出來了耶！我還是看不懂」、「老師！有開線上課程嗎」、「就算你算錯老闆也不知道，所以還是外帶」、「職業病發作」、「推寫公式寫得工整」、「老師表示：我可以不內用，但不代表你可以挑戰我」、「原來是有解的！我一直以為只是隨便出題，提醒客人外帶而已」、「直接9折我無法」、「結果裡面聚了一堆數學老師」。