momo清潔員疑染疫　分流上班員工憂跨樓層感染



▲網購物平台momo公司內部傳出有人確診。（圖／截取自Google Map）

記者 邱筱茜／綜合報導



國內疫情延燒，本土病例數不斷攀升，網購物平台momo現在也傳出，公司大樓內部疑似有人染疫，消息一出，讓內部員工相當擔心，對此momo發布聲明回應，表示這名確診者為大樓物業外包清潔公司人，並非大樓內的人員。

網購物平台momo大樓，今天傳出公司有人確診．據《TVBS新聞網》報導指出，有一名內部員工表示，公司內有1名清潔阿姨疑似感染新冠病毒，而這名染疫的清潔員，平常還進出大樓內部，進行消毒工作，但更讓其他人同仁擔心的是，公司只讓這位確診者會出沒的5樓、8樓人員進行居家辦公，其他樓層則是正常上班。





▲疫情延燒，許多企業傳出員工確診，有消息指出，網購物平台momo公司大樓，有員工染疫。（圖／截取自momo購物官網）



這名員工更表示，疫情爆發以來，公司有實施分流上班，大家輪流進公司，不過這位疑似染疫的清潔阿姨，平常搭乘電梯，都會跨樓層流動，大家都有可能接觸到她，公司沒有實施全員居家辦公，就怕會造成更大的群聚感。

針對公司內部傳出染疫事件，momo購物網也回應，公司大樓內沒有同仁確診，是大樓物業外包清潔公司人員，近日感到感身體不適，自行前往檢測為快篩陽性，目前等待PCR核酸檢測結果，而公司接獲消息後，已經進行全面性的消毒作業。

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momo購物表示，員工自5月17日起就開始分組分流，只有少數同仁到公司上班，此個案可能接觸同仁改以全面性居家辦公並安排快篩。