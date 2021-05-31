快訊／蔡英文：國產疫苗是國家戰略　沒自給能量就會受制於人

記者陶本和／台北報導

有關近期國產疫苗爭論，總統蔡英文31日傍晚親自上火線舉行直播談話。蔡英文表示，沒有自己供給能量，就會處處受制於人，擁有自己供應疫苗的能力，是國家戰略優先項目，這也是世界許多國家的目標，

▲總統蔡英文親上火線說明疫苗進度與防疫工作。（圖／翻攝直播）



蔡英文表示，有關國際疫苗供給情況，沒有自己供給能量，就會處處受制於人，因此擁有自己供應疫苗是國家戰略優先項目，也是世界許多國家的目標。

她強調，疫苗研發製造過程很嚴謹，很多一流專家都參與其中，疫苗是要打入人的身體，安全有效是先決條件，不會因為爭取國產，就犧牲品質跟安全性要求，政府會依照國際標準嚴格把關，

另外，有關外界有所謂炒股不當利益問題，蔡英文特別強調，相關財產申報資料都公開透明，也有做過內部清查，相關政務人員都沒有炒股問題，如果有具體的指控，歡迎外界提出證據，一定會依法嚴查，那麼如果沒有證據，也不應該用捕風捉影方式，抹煞許多專家的努力。

▲蔡英文曾以視訊了解國產疫苗進度。（圖／翻攝蔡英文臉書）

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