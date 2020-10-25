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嘉義大同國小師生創作交趾陶　展現林玉山蓮池精彩

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「大同  玉荷新語」師生創作交趾陶裝置藝術啟用儀式 新聞稿

▲「大同 玉荷新語」師生創作交趾陶裝置藝術啟用儀式 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

大同國小師生以百年校史中，最令校友懷念的校園景觀~松鶴池為舞台，展現林玉山大師「蓮池」的另類精彩，歷經半年創作而成的「玉荷新語」交趾陶裝置藝術，日前該校禮運樓大門玄關舉行啟用儀式。

大同國小向文化局申請交趾陶推廣計畫「玉荷新語」，計畫期程分三年，獲第一期補助經費新台幣15萬元。是項作品由駐校藝術家侯吉村、彭志煌與大同國小蔡秉勳老師，指導美術班學生進行交趾陶創作，成果設置於禮運樓大門玄關，並由五年一班覺以萱及五年三班劉禹岑同學，以閩語答喙鼓方式，生動活潑的介紹作品。

▲▼ 「大同 玉荷新語」師生創作交趾陶裝置藝術啟用儀式 。（圖／記者翁伊森翻攝）

大同國小是嘉義市藝術與人文中心學校，也是全市唯一設有美術班的小學，學校課程以藝文為主軸特色，校園環境呈現濃厚的藝文氛圍。為了實踐「校園藝術化」的學校願景，每屆畢業生將集體創作優質的陶板作品融入校園景觀，優化校園公共空間。

今年更藉由文化局的經費挹注，延續實踐特色課程的理念，融入在地「交趾陶」素材，結合過去老校友腦海中對前庭松鶴池的美麗印記，以及向林玉山《蓮池》鉅作致敬，讓校內的小小藝術家重新詮釋、創作屬於大同的蓮池。

▲▼ 「大同 玉荷新語」師生創作交趾陶裝置藝術啟用儀式 。（圖／記者翁伊森翻攝）

學生以閩語答喙鼓方式，生動活潑的介紹「大同 玉荷新語」師生創作交趾陶裝置藝術 。（圖／記者翁伊森翻攝）

文化局林金龍副局長表示，本計畫已經進行四年，感謝議會的支持，以及各校的踴躍申請及參加競賽。交趾陶的發展從以前的工藝用品，到裝置藝術，到文創產品，我們期待嘉義市的孩子，可以用在地的元素、在地的工藝，說在地的故事。今天看到作品完成度非常高，從整個創作意涵、荷葉陶碗、桌墊、蓮花茶、蓮蓬湯匙及蓮子銀耳紅棗湯，結合成「玉荷新語」完整的創作故事，相信大同國小未來不僅是推動美術教育的搖籃，更會成為文創產業的新秀。

▲▼ 「大同 玉荷新語」師生創作交趾陶裝置藝術啟用儀式 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲「大同 玉荷新語」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

校長盧淑娟校長表示，感謝文化局推廣交趾陶藝術，以及對學校的大力支持，讓孩子有不同的創作體驗，也讓學校環境藝文質感更上層樓，不僅讓孩子的作品更具有在地特色，也讓交趾陶貼近民眾的日常，更讓大同成為交趾陶裝置藝
術的亮點特區。

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